オール早慶戦始球式で母校・早稲田大学のユニフォーム姿で打席に立ち、スタンドからは懐かしい背番号10に対する「どんでんコール」が沸いた。

岡田彰布 氏が母校・早大ユニ姿に！ 異例の「どんでんコール」も レアすぎる背番号１０に 甲子園 興奮 オール 早慶戦 始球式で打席へ ヘルメットかぶって豪快スイングその後、マウンドに立った慶大ＯＢの藤田正樹さん（元大阪ガス監督）と対峙（たいじ）。

ストライク投球に豪快な空振りを見せた。 今回のために作製されたユニホームは、キャプテンナンバーの背番号１０。 岡田顧問は主将だった大学４年時に着用しており、懐かしい母校のユニホームに終始、笑顔。 打席に立った際には、スタンドからは岡田氏の相性を利用した異例の「どんでんコール」が沸く場面もあった。

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岡田顧問は早大時代に１年時から主力選手として活躍。 東京六大学リーグでの通算成績は、打率・３７９、２０本塁打、８１打点。 打率、打点は今も破られていないリーグ記録だ。３年だった１９７８年の秋季リーグは三冠王。４年時には主将を務め、１９７９年度ドラフト会議では当時市場最多の６球団から１位指名を受け、阪神に入団した。 野球選手として大きく成長させてくれた母校に対して、今も強い愛情を持っている。