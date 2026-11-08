岡田将生、朝ドラ映画初舞台で緊張：『虎に翼』完成披露

映画『虎に翼』の完成披露舞台で、伊藤沙莉と共演する岡田将生が登壇。男性主演俳優として唯一の出席となり、20年のキャリアで初の体験に緊張した様子が伝わった。

俳優の 岡田将生 が、8日に東京建物ぴあシアターで開催された劇場版『 虎に翼 』の完成披露舞台あいさつに登壇した。この作品は梛川善郎監督によるもので、2027年1月15日に公開予定である。舞台には主演の 伊藤沙莉 をはじめとする俳優陣13人が名を連ねたが、男性俳優は岡田のたった1人であり、男性キャスト代表としての出席となった。

20年ぶりの舞台挨拶で緊張感

岡田は自身のキャリアにおけるこの瞬間を振り返り、非常に緊張した面持ちで発言を行った。2006年のデビューから20年が経過したが、これほど多くの関係者が集まる舞台あいさつへの出演は初めてであったと明かした。口数を少なく簡潔に話すことを心がけるとし、その新鮮さと緊張感を素直に表現した。長年俳優として活動してきた中で、今回が初めてとなる这种形式的な公の場での挨拶であるため、普段とは違う感覚を抱いていたことが伺える。

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史上初の朝ドラ主演続投映画化

『虎に翼』は、2024年前期にNHKで放送された連続テレビ小説の第110作目である。物語は日本初の女性弁護士で、後に裁判官となった三淵嘉子をモデルにした昭和の法曹界を舞台としている。伊藤沙莉がヒロインの猪爪寅子を演じ、三淵嘉子の半生をフィクションとして再構成して描いている。映画では、1979年に裁判所長退官セレモニーが行われた寅子が、隠居生活への宣言直後に「男女平等問題専門家会議」の座長就任を依頼される展開が描かれる。断りきれずに承諾し、母校・明律大学からの要請で法制史ゼミの講師も兼任する。連続テレビ小説の主演キャストが続投した形での映画化は、50年を超える朝ドラの歴史の中で史上初となる。

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岡田が演じる夫役への愛情

岡田はドラマに続き、寅子の夫である星航一を演じている。撮影当時を振り返り、自身が作品に対して抱いた情熱を強調した。好きという気持ちが止まらなかったとし、映画化によってその想いがさらに高まり、ずっと寅子の横にいたいと感じていたと語った。伊藤が演じる寅子への視線を絶やさず、撮影を通じて大きな愛着を抱いたことが伺える。また、自身にとってこの作品がどのような位置づけにあるか問われると、自分に翼を与えてくれ、心が軽やかになったと感謝の意を示した。俳優として新たな気付きや成長を得られた貴重な経験となったようだ。

出演陣の総出演と作品の重要性

当日は、朝ドラから続投する母・はる役の石田ゆり子、親友で義姉の花江役の森田望智、土居志央梨、桜井ユキ、平岩紙、ハ・ヨンス、羽瀬川なぎらが顔をそろえた。また、映画から新たに出演する南晴香役の南沙良、岩倉千鶴役の野呂佳代、瀬川良美役の内田有紀も登壇し、豪華キャスト陣が一堂に会した。このように多くの俳優が集まったことで、作品への熱意と一体感が感じられる舞台となった。岡田が唯一の男性キャストとして出席したことは、本作における男性視点の重要性や、チーム全体での制作過程を象徴していると言える。