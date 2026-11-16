映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』のニューヨーカーキャンペーンで、岡田准一と仲野太賀がバードランドで即興演奏。Billboard歴史的アーカイブも視察し、作品への思いを語った。

映画『 SUKIYAKI 上を向いて歩こう』の宣伝キャンペーンに出席するため、俳優の 岡田准一 と 仲野太賀 がニューヨークを訪れた。この旅は12月25日に公開予定の同作品のプロモーション活動の一環であり、二人は現地の音楽産業の中心地を巡りながら、映画のテーマである音楽と歴史への敬意を表現した。特にジャズの聖地として知られる老舗クラブ『 バードランド 』での出来事は、現地のミュージシャンとの交流を通じて、作品の音楽的響きを体感する貴重な機会となった。

歴史的文書の視察とChart一位の重み

まず二人が訪れたのは、ニューヨークを象徴する観光名所であるタイムズスクエアだ。世界中からアーティストが集まるこの街の熱気を肌で感じながら、岡田准一は「この映画がどういう風に受け止められるのか楽しみです」と期待感を示した。これに応えるように仲野太賀も、「チームSUKIYAKIでニューヨークに来ることができて嬉しい！ ワクワクしています！」と笑顔で反応し、旅の始まりを祝福するような雰囲気を醸し出した。

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次に二人が向かった先は、米音楽業界誌『Billboard』のニューヨーク支社にあるアーカイブセンターである。同センターでは100年以上にわたるチャート情報が保管されており、そこで『SUKIYAKI（上を向いて歩こう）』が全米1位を獲得した当時のチャートデータが展示されていた。1963年にビルボードチャートで3週連続1位を獲得した这一史実を前に、岡田准一は感慨深げに「歴史を感じますね。ライバルたちが豪華で、世界中のレジェンドたちの上位にいるのを実感しました」と語った。

仲野太賀もまた、その歴史的意義に胸を熱くした。彼は「Billboardチャートで1位を取ることがいかにすごかったのか、とんでもないことだったんだと改めて感じたし、とても誇らしい気持ちです。坂本さんすごすぎる！」と驚きを隠せなかった。本作において仲野は歌手・坂本九を演じており、彼の言葉には役者としての自信と、実在した人物の偉大さへの敬意が込められている。監督は瀬々敬久であり、作曲家の中村八大を岡田、作詞家の永六輔を松坂桃李が演じている。

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バードランドでの即興演奏と交流

キャンペーンのハイライトとなったのは、ジャズの聖地として知られる老舗クラブ『バードランド』での出来事だ。二人は現地のジャズバンドの演奏を鑑賞していたが、その際にミュージシャンから「ぜひ弾いてみないか？」と誘われた。この誘いを受けた岡田准一は急きょ、ステージ上で「上を向いて歩こう」をピアノで披露した。このサプライズパフォーマンスに対して、隣にいた仲野太賀は興奮した様子で拍手を送り、場を盛り上げた。

このピアノ演奏は、単なる披露の場にとどまらず、映画が描く音楽の魂と直結する瞬間であった。岡田が演じる中村八大の心情や、仲野が演じる坂本九の声が重なる楽曲の世界観を、現地のジャズシーンの中で再確認したと言える。この経験は、映画の宣伝活動において、観客に作品の音楽的価値を直接伝える効果的なアピールとなった。

アナログ機材との触れ合いと思い出の作成

音楽活動に加え、二人はロワー・イースト・サイドにあるヴィンテージ・アナログフォトブースのギャラリー『AUTOPHOTO』も訪問した。この施設は2025年10月にオープンした比較的新しい場所であるが、昔ながらの化学現像による写真機や、音声を直接レコード盤に刻む録音機など、貴重な機材が揃っている。二人はここで、世界に2台しかないという1950年代製のヴィンテージ写真機『Model 12』を用いて撮影を行った。

実際に撮影された写真を見た仲野太賀は、「岡田さんとこうやって残る物を作れたことがうれしい！ この写真、欲しいです！！」と満面の笑みを浮かべた。さらに、録音機を使用して作成されたレコード盤の音を聴いた岡田准一は、「レコードならではの音質で全然違う曲に聴こえるし、忘れられない思い出ができた」と述べた。二人は完成した写真とレコードを手に、「レア物だね、楽しかったね」と語り合い、旅の思い出を形に残す瞬間を共有した。

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演技者同士の絆と今後の展開

今回のニューヨーク旅行は、岡田准一と仲野太賀にとって特別な絆を深める機会となった。仲野は「今回が岡田さんとの初めての旅だった」と振り返り、かつてV6のミュージックビデオに出演した経験にも触れ、「まさかこうしてあの岡田さんとニューヨークで証明写真を撮ったり、ジャズクラブで一緒に演奏させていただくなんて夢にも思っていませんでしたし、非常に光栄でした」と感慨深げな様子を見せた。

対する岡田准一もまた、仲野の人柄を高く評価した。彼は「太賀君と旅をするのは初めてでしたが、とにかく人柄がいい男だなと。一緒にご飯を食べに行ったのも忘れられない思い出になりましたね」と語り、仲野との旅を満喫した様子を明かした。また、今回のキャンペーンでは、渡米できなかった永六輔役の松坂桃李へのプレゼントを選ぶ様子や、11月18日に誕生日を迎える岡田に仲野が一足早くプレゼントを贈る様子も撮影された。

これらの追加映像は、映画の公式SNSや東宝のYouTubeチャンネルで順次公開される予定だ。このキャンペーン活動を通じて、映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』が描く時代と音楽の魅力が、世界中へ発信されることが期待されている。12月25日の公開に向けて、興行側は国内外でのプロモーションを強化しており、視聴者の関心を集めている。