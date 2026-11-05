岡村隆史 裏番組おぎやはぎから電話 番組リニューアル初回

岡村隆史がソロで再スタートした『オールナイトニッポン』の初回、裏番組の『メガネびいき』から急遽おぎやはぎが電話で出演。互いの番組を盛り上げる応援トークが行われた。

お笑いコンビ「ナインティナイン」の 岡村隆史 （56）が、5日深夜に放送された ニッポン放送 のラジオ番組「ナインティナイン 岡村隆史 の オールナイトニッポン 」（木曜深夜1時）に出演した。この番組は、相方である矢部浩之（55）の卒業を受け、岡村が単独で担当する新体制での再スタートとなった。この節目となる初回に、意外なゲストが出現し、聴取者を驚かせた。

静まり返ったスタジオに忍び込んだ呼び出し音

番組の冒頭、岡村は新番組への心境を明かした。「びっくりしてるというか、軽くひいてると言いますか。ある意味、今日から新番組なんですけども」と語り、緊張感を滲ませた。2回目の「岡村隆史のオールナイトニッポン」という扱いでもあるが、当日はいつもの12時40分頃にスタジオに向かった際、人っ子一人いなかったという。周囲が静かで、本当に誰もいない状況に苦笑いを浮かべながら放送が開始された。

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しかし、その静寂はすぐに打破された。放送中、スタジオ内から突然電話の呼び出し音が鳴り響いた。相手が誰なのか、聴取者も岡村自身も一瞬戸惑う中、接続された相手は全く予想外の存在であった。この事態に、岡村は「ホント、ビックリしました」と歓びの声で応じ、その後のトーク展開は楽しげなものへと変化した。

裏番組DJおぎやはぎが応援電話の理由

電話の相手は、同じく木曜深夜1時から放送されている「裏番組」として知られるTBSラジオの「JUNK おぎやはぎのメガネびいき」を生放送しているお笑いコンビ・おぎやはぎだった。競合する時間帯に放送を行うライバル番組のDJから直接連絡があったことは、ラジオ業界内外でも珍しく、岡村は「今日は本当にうれしいです。おぎやはぎさんが電話かけてきてくれはるというのは。連絡いただいて本当にうれしいですよ」と感謝の意を述べた。

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この電話交換は単なる挨拶に留まらず、互いの番組に対するエール交換の場となった。岡村はおぎやはぎに対し、「木曜の深夜1時、ラジオ盛り上げていきましょうよ」と呼びかけた。おぎやはぎ側もこれに応え、両者の番組が同時に放送されるこの時間帯のラジオ界を盛り上げていくための連携を見せた。この出来事は、単なる競合関係を超えた、ラジオ業界特有の友情と連帯感を示すエピソードとして話題を集めた。

新体制スタートと業界内の注目の行方

「ナインティナイン岡村隆史のオールナイトニッポン」は、これまでコンビとしての知名度を基盤としてきたが、今回は岡村個人のパーソナリティが問われる形でのスタートとなる。前回の放送から引き続き人気を集める一方で、単独で番組を引っ張っていくことへの不安や緊張は、冒頭の発言からも伺えるものだった。しかし、おぎやはぎからの電話というサプライズ要素により、番組初回から高い話題性と親近感を獲得することに成功した。

この電話対応は、ニッポン放送とTBSラジオという異なるラジオ局に所属するパーソナリティ同士の特権的な交流でもあった。裏番組であるにもかかわらず、互いの番組を応援する姿勢は、ラジオファンにとって非常に親しみやすい内容となった。今後の「ナインティナイン岡村隆史のオールナイトニッポン」が、新体制でどのようにリスナーを獲得し、定着していくかが注目される。おぎやはぎとのような業界内外での交流も増え、番組の幅広がりが見込まれる。