ビートたけしが最高顧問、ナインティナインがMCを務めるフジテレビ系『アサヒビール スマドリTHE MANZAI2026』（後7：00）が、12月6日に放送される。

『アサヒビール スマドリTHE MANZAI2026』（C）フジテレビ【写真】今年も豪華芸人がズラリと集結した『THE MANZAI』 たけしは今年も、スタジオとは別のアパート風の一室で、こたつに入りながらテレビモニター越しに漫才を鑑賞する。

超リラックスモードながらも、漫才師たちのネタを切れ味鋭く、かつ愛情たっぷりに解説するたけしの感想コメントの数々は今年も健在。 また、スタジオのMC席から漫才マスターたちのステージを楽しそうに見守るナインティナインの軽妙なフリートークも大きな見どころだ。 この3人が見守る中、珠玉のネタを披露する“THE MANZAIマスター”の顔ぶれが、このたびついに明らかに。

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ウエストランド、海原やすよ ともこ、おぎやはぎ、ガクテンソク、かまいたち、銀シャリ、タカアンドトシ、たくろう、千鳥、チュートリアル、テンダラー、トット、ナイツ、中川家、錦鯉、NON STYLE、博多華丸・大吉、爆笑問題、パンクブーブー、フットボールアワー、ミルクボーイ、笑い飯という豪華なラインアップとなった。 千鳥、フットボールアワー、笑い飯の3組が、2年ぶりに出場を果たすほか、『M-1グランプリ2022』王者のウエストランドが3年ぶり2回目の出場。