岡本選手、ブルージェイズ開幕後も活躍！高橋氏も絶賛

番組ではレギュラーの元巨人監督の高橋由伸氏がブルージェイズの本拠地を訪れ、岡本選手の活躍についてアドバイスを送っていた。シュナイダー監督も絶賛しており、高橋氏は岡本選手の守備と打撃の能力を高く評価している。

番組ではレギュラーの元巨人監督の高橋由伸氏（ スポーツ 報知評論家）が3月にブルージェイズの本拠・ロジャーズセンターを訪れた様子を放送。 巨人時代に4番に抜てきしたのは当時監督だった高橋氏。

キャンプではシュナイダー監督から岡本について尋ねられていた高橋氏は「岡本は体も強いし、メンタルも強いし、我慢強いので静かに見守って我慢してあげたら結果を残すと思います」とアドバイスを送っていた。 今回、開幕後の岡本の活躍についてシュナイダー監督は「本当にすばらしい。 守備でも打撃でも新しいことへの対応がとても早い」と絶賛。 高橋氏は「監督から見て今の岡本のバッティングはどう見えてますか？

」との質問には「シーズン序盤は速球で勝負される場面が多かったがすぐに順応していました。 選球眼がよく、強い打球も打てるので今ではチーム屈指のバッターになっています」と太鼓判。 さらに「これからの岡本に期待することは？ 」という問いには「打線の中心として存在感を出して守備でも貢献してほしい」と笑顔。

「予想以上という言い方はしたくないが守備がとてもいい。 以前からハンドリングの良さは感じていたし、後ろへの打球や前へのゆるいゴロもプレーの時間感覚を含めてすばらしい」と絶賛していた





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