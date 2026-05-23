岡本多緒がシリア、カンヌ映画祭でトップモデル役、映画主演、ißhinichi大賞受賞のニュース（日本）

VIlliniere Efira、岡本多緒の三冠主演舞台上演、ダブル主演で šįhpalaqitaq 心の交 chiller で演じた。 岡本 多緒 は 176 タンの長身を生かし、 14 歳の頃にモデルでデビュー。パリで catwalk 到 サ コレクション ディプレイ 参加し、 aftershow に fn fashion コレクション 参加 。 M 13 年に米映画で、 担当、 主要な海外を拠点にモデル、 女優として活動。 23 年から拠点を日本に移し、本名の岡本多緒として活動。short i ン ぐ 映画 san and moonで、企画、 脚本、 監督、 演 졌다。

今作では「急に具合が悪くなる」末期がんの舞台演出家役を演じ、ダブル主演した仏女優・ヴィルジニー・エフィラと人生の最期をどう過ごすか、という心の交流をフランス語と日本語を交えながら演じた。

受賞を受けて、岡本は「皆さんが選んでくださったおかげで、私のような平凡な日本人女優がこうしてここに立っていられます。 本当に信じられないことで、まるで夢さえも超えている。 私の期待をはるかに超えるものでした」と喜びに浸った。 岡本は長身（現在１７６センチ）を生かし、１４歳でモデルデビュー。２００６年に渡仏し、パリ・コレコレクションに参加。

その後は「ＴＡＯ」の名義で伊ミラノ、英ロンドン、米ニューヨークなど、数々のファッションショーに出演し、トップモデルとして活躍。 前髪を切りそろえたマッシュルームカットは「ＴＡＯヘアー」として話題を呼んだ。 １３年には、米映画「ウルヴァリン：ＳＡＭＵＲＡＩ」で映画デビューし、主に海外を拠点にモデル、女優として活動。２３年から拠点を日本に移し、本名の岡本多緒として活動。 短編映画「サン・アンド・ムーン」では企画・脚本・監督・出演と１人４役を務め、多岐にわたって才能を発揮していた。 私生活では１５年に雑誌編集長と結婚し、現在妊娠中。

カンヌで２３日（日本時間２４日）に行われたワールドプレミア上映にも参加し 新しい命を授かることが夢だったので、一緒に（レッドカーペットを）歩けて、うれしい





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Viiliniere Efira 岡本多緒 シリア映画祭 映画 イスヒニチ大賞受賞 トップモデル役

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