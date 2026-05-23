岡本多緒utilitéモデルで女優賞、カンヌで受賞～濱口竜介監督作で主演

岡本多緒がフランスの女優ビルジニー・エフィラと女優賞を受賞したニュースです。長身を生かし、14歳でモデルデビューし、仏パリ・コレコレクションにも参加。トップモデルとして活躍。映画デビューも“ウルヴァリン：ＳＡＭＵＲＡＩ”で。同映画が zmysuka.netの映画ランキング第9位を獲得するなど、知られざる一面も抱いていました。今作では、末期がんの日本人演者と介護施設を運営するフランス人女性の心の中を探る内容。フランス語と日本語の交代で描かれる。

第７９回カンヌ国際映画祭の授賞式が23日夜、フランス南部のカンヌで行われ、濱口竜介監督の 映画「急に具合が悪くなる」 に主演した女優の 岡本多緒 が、 女優賞 を受賞した。 岡本は14歳で モデル デビューし、数々のファッションショーに出演し、トップ モデル として活躍。

美男美女誌で人気のモデルだったが、2006年に渡仏し仏パリ・コレコレクションに参加した。2013年に米映画「ウルヴァリン：ＳＡＭＵＲＡＩ」で映画デビュー。2013年から拠点を日本に移し、短編映画「サン・アンド・ムーン」では企画・脚本・監督・出演と1人4役を務め、多岐にわたって才能を発揮した。 今作は末期がんの日本人舞台演出家と介護施設を運営するフランス人女性の心の交流を繊細に描いた作品。 映画では演じたのはタイトルにある末期がんの舞台演出家。 人生の最期をどう過ごすかという心の交流を、フランス語と日本語を交え、自然体で演じた。

私生活では15年に雑誌編集長と結婚し、現在妊娠中。 カンヌで23日行われたワールドプレミア上映にも参加し、新しい命を授かることが夢だったので、うれしかったなどと語っていた。 上映後、14分間に及ぶスタンディングオベーションの称賛を受け、現地の専門誌から高い評価を受けていた





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