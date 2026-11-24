俳優の岡崎紗絵が、札幌コンベンションセンターで開催された北海道最大級のファッションイベント、サツコレ2026AWにトップバッターとして出演した。オールホワイトのダウンジャケットとスカート、黒のロングブーツを合わせた堂々としたランウェイでイベントを彩った。25回目を迎える本イベントは、テーマをTHE DAHLIAとし、モデルやインフルエンサーが参加して北海道のファッション文化を全国・世界へ発信した。

俳優の 岡崎紗絵 が、22日に札幌コンベンションセンターで開催された北海道最大級の ファッション イベント『 SAPPORO COLLECTION 2026 AUTUMN/WINTER』（略称：サツコレ2026AW）に登場した。

岡崎は「MERCURYDUO STAGE」にイベント全体のトップバッターとして登場。 ファーをあしらったショート丈のダウンジャケットに、胸元がクロスしたトップスとスカートを合わせたオールホワイトのコーディネートで、足元は黒のロングブーツで引き締めた。 堂々としたウォーキングで、イベントの幕開けを華やかに飾った。 サツコレは、2007年の初開催から今回で25回目を迎えるファッション＆カルチャーイベント。

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北海道・札幌でアパレルやビューティー業界に関わる地元スタッフを中心に、札幌のマーケット活性化を目的とし、毎年開催されてきた。 25回目という節目の開催となる今回の『SAPPORO COLLECTION 2026 AUTUMN/WINTER』のテーマは「THE DAHLIA」。 今をときめくモデルやアーティスト、地元北海道出身のモデルやインフルエンサーたちとともに、ファッション＆カルチャーの力、元気と魅力を、北の大地・札幌から日本全国へ、さらには世界へと届ける。 今回のMCは河合郁人、榎本ゆいなが務めた。