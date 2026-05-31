岡山県から三菱ファンが新型パジェロに触れる

岡山県からおこしの西さんご家族が今回、こころよく『ベストカー』の取材にお答えいただいた。画面下に見切れてしまいましたが、飼い犬の『らんたろう』くんも一緒にご参加いただきました。三菱車３台を所有する生粋の三菱ファンである西さんは、三菱の新型パジェロと対面した際、第一印象として「えー……、かっこよかったです」と表現。さらに、現在の48歳というから約30年前、18歳の頃の話で免許を取って一番最初に乗ったクルマがパジェロだったと語ってくれた。西さんは、パジェロのショート、ロングを乗り継いだパジェロ党であり、三菱愛はパジェロだけにとどまらない。加えて、西さんは武骨というよりは高級感があったと強調。トライトンもいいクルマだが、新型パジェロを買えるようになりたいと本音をこぼした。増岡氏といえば、ダカールラリーに三菱のワークスドライバーとしてパジェロで参戦し、日本人初の総合2連覇を達成したレジェンド。現在、チーム三菱ラリーアートの総監督としてアセアン最高峰の過酷さで知られるアジアクロスカントリーラリー（AXCR）を2022年・2025年の総合優勝へと導いてきた人物だ。西さんは、三菱自動車らしさとは何か。それは、路面や天候を気にせず、どんな悪条件でも安全に目的地へ行って帰ってこられるクルマであると語っていただいた。

岡山県からおこしの 西さん ご家族が今回、こころよく『ベストカー』の取材にお答えいただいた。 画面下に見切れてしまいましたが、飼い犬の『らんたろう』くんも一緒にご参加いただきました。

三菱車３台を所有する生粋の三菱ファンである西さんは、三菱の新型パジェロと対面した際、第一印象として「えー……、かっこよかったです」と表現。 さらに、現在の48歳というから約30年前、18歳の頃の話で免許を取って一番最初に乗ったクルマがパジェロだったと語ってくれた。 西さんは、パジェロのショート、ロングを乗り継いだパジェロ党であり、三菱愛はパジェロだけにとどまらない。 加えて、西さんは武骨というよりは高級感があったと強調。

トライトンもいいクルマだが、新型パジェロを買えるようになりたいと本音をこぼした。 増岡氏といえば、ダカールラリーに三菱のワークスドライバーとしてパジェロで参戦し、日本人初の総合2連覇を達成したレジェンド。 現在、チーム三菱ラリーアートの総監督としてアセアン最高峰の過酷さで知られるアジアクロスカントリーラリー（AXCR）を2022年・2025年の総合優勝へと導いてきた人物だ。 西さんは、三菱自動車らしさとは何か。

それは、路面や天候を気にせず、どんな悪条件でも安全に目的地へ行って帰ってこられるクルマであると語っていただいた





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