岡山大学・芳野極教授がJpGUフェローに選出 高温高圧実験で惑星内部の電気伝導度を解明

岡山大学高等先鋭研究院惑星物質研究所の芳野極教授が、2026年度日本地球惑星科学連合（JpGU）フェローに選ばれた。超高圧下での鉱物・溶融体の電気伝導度測定を通じ、地球・惑星内部のダイナミクス解明に大きく貢献したことが評価された。

岡山大学 高等先鋭研究院惑星物質研究所の芳野極教授（所長）は、2026年5月に開催された日本 地球惑星科学 連合（JpGU）2026年大会において、同連合が選出する2026年度JpGUフェローに選ばれたことが正式に発表された。

授賞式では、芳野教授がこれまでに築き上げてきた研究成果と国際的な貢献が高く評価され、学長の那須保友氏や多くの研究者・学生が祝福の意を表した。 芳野教授は、超高圧・高温条件下での鉱物や溶融体の電気伝導度を測定する独自の実験手法を開発し、地球や他惑星の内部構造と物質輸送過程に関する重要なデータを提供してきた。 この手法は、従来の実験では得られなかった精密な電気的特性を明らかにし、地磁気の変動やマントル対流など、地球内部のダイナミクスを観測データと結びつけて解明する鍵となっている。

特に、超高圧下での鉱物相転移や溶融体の電気伝導度の変化は、惑星内部の熱輸送メカニズムを理解する上で不可欠であり、芳野教授の成果は地球・惑星科学の理論モデルに直接的なインプットを与えている。



今回のフェロー選出は、芳野教授の長年にわたる学術的貢献が総合的に評価された結果である。 アメリカ鉱物学会（MSA）フェローや日本鉱物科学会賞の受賞に加えて、国際共同研究プロジェクトのリーダーとして多くの成果を上げ、若手研究者の指導にも熱心に取り組んできた。

研究所のスタッフや大学院生との協働により、実験装置の改良や新規測定技術の開発が進められ、国内外から高い評価を受けている。 今後は、岡山大学が掲げる「開かれた地域中核・特色ある研究大学」というビジョンに沿い、地域社会や産業界との連携を強化しつつ、先端的な高温高圧実験を通じて地球外惑星の内部構造解明へと研究領域を拡大していく方針である。



芳野教授は受賞コメントで、共同研究者や研究所スタッフ、学生の支えがあったからこそ長年にわたる実験研究を継続できたと感謝の意を示した。

また、地球や惑星内部は依然として多くの未解決課題が残っていることを指摘し、今回の受賞を励みに、さらなる高温高圧実験の精度向上とデータ蓄積に努めるとともに、次世代研究者の育成にも力を注ぐと語った。 今後も岡山大学と、国内外の研究機関との連携を深め、地球惑星科学の最前線で新たな知見を創出し続けることが期待されている





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地球惑星科学 高温高圧実験 電気伝導度 Jpguフェロー 岡山大学

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