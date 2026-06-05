岡山大学の野上教授、中国総合通信局長表彰を受章 サイバーセキュリティ分野での貢献評価

岡山大学の野上保之教授が、中国地域の電波利用・情報通信の発展への貢献により、令和8年度「電波の日・情報通信月間」記念式典において中国総合通信局長表彰を受章しました。野上教授はサイバーセキュリティ対策の普及啓発や、セキュリティコミュニティの形成、若手人材の育成に尽力してきたことが評価されました。教授は受賞に当たり、関係者への感謝を示すとともに、今後もコミュニティ形成を通じたセキュリティ人材育成を続けていくと述べています。

国立大学法人 岡山大学 （本部：岡山市北区、学長：那須保友）のDX推進・情報セキュリティ担当副理事である学術研究院環境生命自然科学学域（工）の 野上保之 教授は、2026年6月1日に開催された 中国総合通信局 主催の令和8年度「電波の日・ 情報通信月間 」記念式典において、「 情報通信月間 」 中国総合通信局 長表彰を受章しました。

この表彰は、中国総合通信局（梅村研局長）と中国情報通信懇談会（芦谷茂中国経済連合会会長）の共催により、中国地域における電波利用・情報通信の発展に顕著な貢献のあった個人および団体に対して授与されるものです。 野上教授はこれまで、サイバーセキュリティ対策の重要性について積極的な普及啓発に取り組んできました。 特に、中国地域サイバーセキュリティ連絡会の有識者としてセキュリティコミュニティの形成を推进し、セキュリティ分野で活躍する優秀な人材を数多く輩出してきた実績が高く評価され、本表彰に選ばれました。

教授は受章にあたり、「このような栄誉ある賞を賜り、大変光栄に存じます。 これまでサイバーセキュリティに関する研究・教育活動に加え、地域における普及啓発や人材育成、さらには産学官の垣根を越えて多様な人々が交流し学び合うコミュニティ形成に取り組んでまいりました。 本賞は、こうした活動をともに推進してくださった関係者の皆さまのお力添えの賜物であり、心より感謝申し上げます」とコメントしています。 教授は特に、サイバーセキュリティ人材育成の在り方について「一人の教育者が育てるものではなく、コミュニティの中で育つもの・育てるべきもの」と強調。

これまでハッカソンやCTF（Capture The Flag）、勉強会などの活動を通じて、多くの学生や若手技術者が互いに学び合い、切磋琢磨して成長できる場の創出を意識してきたといいます。 今後も研究・教育活動に加え、こうしたコミュニティ形成をさらに発展させることで、地域や社会を支える次世代のセキュリティ人材の育成に尽力していく意向を示しました。 国立大学法人岡山大学は、野上教授が大学内のDX推進・情報セキュリティ担当副理事を務めるほか、学術研究院環境生命自然科学学域（工）の教授として教育・研究に従事しています。

中国地域におけるサイバーセキュリティ推進の重要な拠点として、産学官連携を深めながら、実践的な人材育成に貢献しています。 本表彰は、そうした総合的な取り組みが広く認められた形となりました





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