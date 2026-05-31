岡山大学、EMIに関するFD講座を実施：アデレード大学から講師招き効果的な指導法を学ぶ

岡山大学は2026年5月14日、アデレード大学から講師を招き、EMI（英語による専門科目教育手法）に関するFD講座を開催。14人の教員が参加し、グループワークを通じてEMIの現状や学生支援方法を学んだ。参加者からは高い評価を得ており、大学は今後も教育の質向上のためFD機会を継続する。

国立大学法人 岡山大学 （本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年5月14日、教育推進機構が主催し、本学の協定校であるオーストラリア・アデレード大学から講師を招いて、 EMI （English-Medium Instruction：英語による専門科目教育手法）に関する FD講座 を実施しました。

この講座は、大学コンソーシアムの広報支援を受けて開催され、本学から12人、県内他大学から2人の計14人の教員が参加しました。 講座は二部構成で、第一部は「EMIの現状と課題」、第二部は「EMI授業での学生支援」をテーマとし、グループワークを取り入れたアクティブラーニング形式で進行しました。 参加者は、実践的なセッションを通じて、EMIに対する心構えや効果的な指導方法について主体的に学びました。 第一部では、ケーススタディを用いて、日本人教員が英語指導で直面する課題への対応策を検討しました。

具体的には、専門用語の英語表現の難しさや、学生の英語レベル差への対処法などが議論されました。 第二部では、「英語力」と「EMIの指導能力」は別物であり、適切な指導法を身に付けることで効果的な授業が可能になることが、実践的なワークを通じて伝えられました。 講師は、英語が母語でない教員向けの具体的な手法として、スキャフォールディングやチェックリストの活用、学生の理解度を確認するための頻繁なクイズなども紹介しました。 研修に参加した学術研究院環境生命自然科学学域の狩野旬研究教授は、「今回のEMI講座は大変勉強になりました。

日頃から海外の研究者と英語で交流する機会はありますが、英語を母語とする講師とのやり取りや、専門分野の異なる参加者との意見交換には、普段とは異なる難しさを感じました。 一方で、英語力とEMIの指導力は別の課題であることを実感し、英語で専門科目を教えるための工夫について考える貴重な機会となりました。 今後も同様の企画があれば、ぜひ参加したいです」と今後の抱負を語りました。 また、参加者からは「自分の授業にすぐに取り入れられるアイデアが得られた」「他の教員の経験談が参考になった」といった声が聞かれました。

研修後のアンケートでは、講座の有益性や内容の充実度などの項目において、回答者全員から高い評価が得られました。 特に、グループワークを通じた意見交換が有益だったとの回答が多く、参加者同士のネットワーク構築にも役立ったようです。 高等教育におけるEMIは、世界的な大学国際化の核として拡大してきましたが、現在は単に「英語で教えればよい」という段階を過ぎ、教育の質そのものが問われるフェーズへと移行しています。 この世界の潮流に対応するため、本学では今後もこうしたFDの機会を継続的に提供し、さらなる教育の質の向上に努めていきます。

具体的には、次回はオンライン形式も取り入れ、より多くの教員が参加しやすい環境を整える予定です。 また、参加者からのフィードバックを基に、EMIの実践に関するフォローアップセッションや、個別相談会の開催も検討しています。 引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取組にご期待ください。 今後も、国際化に対応した教育手法の開発と普及に努め、学生により良い学びの場を提供していきます





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