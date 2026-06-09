岡山大学とオタワ大学、研究・教育の新たな連携体制構築を目的に情報交換_sessionを開催

岡山大学とカナダのオタワ大学が、医学分野を中心とする研究・教育交流をさらに深化させるため、新たな連携体制の構築を目的として情報交換_sessionを開催した。両大学の学長や学部長らが出席し、今後の協力について議論を交わした。

本学と オタワ大学 は、医学分野（ 産科婦人科学 ）における 研究交流 や教員交流を活発に行ってきましたが、このたびのJulie St-Pierre研究・イノベーション担当副学長、Melissa Forgie医学部長、Nathan Young社会科学部長、Caroline Cao工学部長らの来日に合わせ、両大学間の研究・教育面での新たな連携体制の構築を目的として本セッションを企画しました。

本学からは、それぞれの学部に対応する部局長である西田陽介社会文化科学研究科長、高橋規一工学部長、和田淳医学部長、松本直子文明動態学研究所副所長らが出席しました。 開会にあたり、那須保友学長が歓迎のあいさつを行い、「国際的な学術交流を通じて、両大学の研究・教育連携がさらに深まることを期待している」と述べました。 続いて、オタワ大学を代表して、Julie St-Pierre研究・イノベーション担当副学長が大学紹介を行うとともに、両大学の今後の協力への期待を表明しました。

その後、各学部長等が、それぞれの教育プログラムの紹介や研究活動の説明を行いました。 セッション後にはネットワーキングの時間を設け、参加者はコーヒーや軽食を囲みながら活発な意見交換を行いました。 研究分野や所属を超えた交流が行われ、今後の共同研究や学生交流の可能性についても議論を深めました。

本学は今後も、組織同士で連携すべき戦略的パートナーとなる海外大学との協力関係の構築や深化を通じて、研究交流や学生交流の推進を図り、国際的な研究大学としてのプレゼンスを向上させ、国際共同研究の強化やグローバルに活躍できる人材育成に取り組んでいきます。 引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学とオタワ大学の取組にご期待ください





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岡山大学 オタワ大学 研究交流 教育連携 国際共同研究 産科婦人科学

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