岡山大学の若手研究者の活躍を促進する「研究助教制度」

岡山大学は、若手研究者の活躍を促進する「研究助教制度」を運用しています。この制度は、研究力の強化やイノベーションの創出を目的としています。認定された研究助教は、原則として3年間の任期の間、専ら研究に従事し、本学の研究活動の核としての役割が期待されています。

本学の 若手研究者 の活躍を促進する「 研究助教制度 」が運用されています。 この制度は、 研究力 の強化や イノベーション の創出を目的としています。 認定された研究助教は、原則として3年間の任期の間、専ら研究に従事し、本学の研究活動の核としての役割が期待されています。

式では、担当の佐藤法仁副理事や副学長が、那須保友学長から認定者一人ひとりに対し、期待を込めて認定証が授与されました。 続くショートタイムプレゼンテーションでは、認定者が自身の研究概要や3年間の抱負について発表した。 那須学長からは、「社会を変革する研究大学の研究者として、短い持ち時間であっても聴衆の興味をひきつけるプレゼンテーションを期待したい。 みなさんのひとつひとつが未来につながっています。

私も含めて本学はみなさんのよき未来のためにしっかりサポートしていきます」との激励があり、認定者は自身の研究の意義を熱心に伝え、新たな門出を祝う和やかな雰囲気にも包まれました。 岡山大学は、研究教授や研究准教授制度も運用しており、研究の促進を目的としています。 教授を対象に優れた研究業績等を有する者に適用する「卓越教授制度」や、75歳までの定年延長等のインセンティブがある「栄誉教授制度」も運用されています





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