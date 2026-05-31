岡山大学、人口減少対策プロジェクトの中間報告を東京で発表

岡山大学の教職員は、トヨタ財団主催の助成プログラムで開催されたキックオフ・研修に参加し、久米南町を舞台にした人口減少対策プロジェクトの進捗を報告した。学生ベンチャーとの協働や地域ニーズに即した事業体モデル構築の取り組みが詳細に共有され、関係者からは高い評価が寄せられた。

国立大学法人 岡山大学 の教職員は、2026年4月16日に東京で開催された公益財団法人 トヨタ財団 の特定課題「人口減少と日本社会」2025年度助成キックオフ・2024年度助成中間研修に参加しました。

本学からは、学術研究院共通教育・グローバル領域の大仲克俊准教授、環境生命自然科学学域の駄田井久准教授、研究・イノベーション共創管理統括部産学連携課の吉田昌彦専門員、舩倉隆央主査の4人が出席し、岡山県久米郡久米南町を舞台としたプロジェクトの中間報告を行いました。 今回報告されたプロジェクトは、タイトル「地域若手実践者・学術研究者の共創による人口減少地域を支える新たな事業体モデル構築－久米南町にぎわい100年構想共創チーム－」の下、人口減少と高齢化に直面する中山間地域において、地域のニーズに即した新たな事業体構築を目指す取り組みと位置付けられています。

報告では、大学が主導する複数の施策と地域住民・自治体職員が連携した具体的成果が紹介されました。 まず、農家を対象としたCSV（共通価値創造）調査を実施し、農業と地域経済の連携可能性を評価しました。 さらに、地域資源管理活動の調査により、現状の資源利用状況と課題が把握され、地域資源の有効活用に向けた方策が提示されました。 これらの調査結果は、プロジェクトの基盤となるデータとして活用され、今後の意思決定を支える重要な資料となる見込みです。

次に、本学発の複数の学生ベンチャーと地域住民・企業が協働した共創活動が大きな成果として取り上げられました。 具体例として、ため池監視システムや鳥獣害対策アイテムの開発、棚田観光VRコンテンツの制作など、多岐にわたるプロトタイピングが実施され、地域と大学の結びつきを強化する「境界オブジェクト」として機能しています。 これらの活動は、今後の地域事業の担い手育成や自立的な経営につながる可能性を持っており、地方創生の新たなモデルケースとして注目を集めています。

報告に対しては、選考委員からプロジェクト構成のバランスの良さや、前向きに関与する自治体職員の姿勢が高く評価されました。 また、香川県三豊市の事例をベンチマークにし、ローカル金融の仕組みを組み込むことでプロジェクトをより強固にする提案も寄せられ、実践的なアドバイスが多数上がりました。 本学はこれらのフィードバックを最大限に活かし、久米南町および周辺地域実践者と連携を強化しつつ、中山間地域における課題解決と持続可能な事業体モデルの実現に向けた取り組みを継続的に推進してまいります。

岡山大学は、開かれた地域中核・特色ある研究大学として、今後も地域と大学の双方向の協働を通じて、地方創生に貢献し続けていく所存です





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