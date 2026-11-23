岡山大学医学系技術課の研修会で寳田剛志教授がiPS細胞を用いた骨格発生と軟骨再生研究の最新成果を発表。未来医療創発研究所の連携体制と技術職員の役割について詳述。

岡山大学 は鹿田キャンパスの基礎医学棟にて、 医学系技術課 の技術職員を対象とした研修会を開催しました。90回目を迎えた今回の研修会は、対面とオンライン聴講のハイブリッド形式で実施され、高度化し複雑化する医療研究に対応するための専門知識の深化と幅広い視野の養いを目的としています。

今回講演を行ったのは、本学学術研究院先鋭研究領域の所長である寳田剛志教授です。寳田教授は学術研究院医歯薬学域組織機能修復学分野に所属し、トランスレーショナルリサーチにおける最新情報を伝える講師として招かれました。講演テーマは「未来医療創発研究所の取り組みと、iPS細胞を用いた骨格発生・軟骨再生研究」と定められました。

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未来医療創発研究所の連携体制と最先端研究

寳田教授は、2026年4月に発足した「未来医療創発研究所」の取り組みを紹介しました。同研究所では3つの専門コアが相互に連携し、セラノスティクス（診断と治療の一体化）技術の開発や異種移植、組織・臓器創生などの先端医療研究を推進しています。この新たな組織の設置により、最先端および新たな挑戦的な研究を行う研究所として、本学の先鋭な研究者らが集まっています。

また、寳田教授は自身の研究テーマであるiPS細胞を用いた骨格発生・軟骨再生研究について詳細な解説を行いました。この研究は、基礎研究から前臨床研究、そして臨床研究へとつながる架け橋となるトランスレーショナルリサーチの一環として位置付けられています。技術職員らのスキルアップによる研究支援力の底上げにも寄与する重要な内容です。

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Skeletal assembloidによる再生医療の実証

講演で披露された具体的な成果の一つは、骨とオルガノイドを融合させた「スケルタルアセンブロイド（Skeletal assembloid）」の開発です。この手法により、ヒトの初期骨格発生の再現に成功したとの報告があり、臨床応用やスタートアップ展開を見据えた最先端の取り組みであることが示されました。

さらに、本学動物資源部門の協力のもと行われたミニブタへの移植実験において、ヒト軟骨組織の生着を確認した実績も報告されました。これらの成果は、ゲノム編集ブタにおける遺伝子ノックアウトの機能や安全性、マウス移植実験における骨格成長のメカニズムなど、高度で専門的な質問を通じて参加者間で活発な情報交換が行われました。

技術職員の育成とJ-PEAKS事業による連携強化

今回の開催について、総合技術部本部長である佐藤法仁副理事は、本学の強みある研究分野として医療・ヘルスケア分野の一翼を担う新たな組織として本年度に未来医療創発研究所が設置されたと述べました。佐藤副理事は技術職員らも新たな知見や挑戦的な技術開発などに関われるチャンスが拡大した点に言及し、研究者と技術職員が協働することで新たな発見が見いだされることを期待するとコメントしました。

岡山大学総合技術部は、全学の技術職員の連携を深めるとともに、多様な研修プログラムを通して技術職員のスキルアップを図ることにより、開かれた地域中核・特色ある研究大学としての研究・教育・臨床活動などのパートナーとして取り組みの強化を推進しています。特に、2022年度より東京科学大学が行っている高度技術職員養成の取り組みである「TCカレッジ」に参画しており、大学における技術職員の高度専門人材養成等を協働で実施しています。

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本学はサテライト校として、2023年度から「医工系コース」を開講しており、強みのある分野を生かした取り組みを戦略的に推進しています。今後も「地域域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」の採択大学であり、地域と地球の未来を共創し、社会変革を実現させる研究大学としての絶え間ない変化と挑戦、そしてそれを担う技術職員らの活動に注目が集まっています。