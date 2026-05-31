岡山大学Alumni東京支部主催 関東圏同窓生懇話会が2026年4月に開催 授業料適正化方針を詳細説明

岡山大学Alumni東京支部が主催し、関東圏の同窓生有志が参加した『岡大懇話会』が2026年4月20日に開催された。法文学部出身の小長啓一会長と那須保友学長らが出席し、大学のミッション・ビジョン・バリュー・ストラテジー（MVVS）や『2027年度入学生からの授業料適正化の方針案』が詳細に説明された。参加者は多様な学部・大学院から集い、大学の変革への期待と支援の意志を表明した。

国立大学法人 岡山大学 （本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、全学同窓会組織「 岡山大学 Alumni 」の活動の一環として、関東圏の同窓生有志が中心となる「岡大 懇話会 」の令和８年度第１回会合を開催した。

会合は2026年４月２０日に、岡山県・鳥取県の産業振興を目的としたアンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」（東京都港区）で行われ、Alumni東京支部が主催した。 今回の会合には、学部や大学院を問わず多様なバックグラウンドを持つ同窓生28名が参加し、法文学部出身で全学同窓会会長を務める小長啓一氏と、医学部卒の那須保友学長が出席した。 司会は弁護士で法学部卒の長谷川伸城幹事が務め、冒頭では東京駐在の佐藤法仁副理事・副学長（歯学部卒）が、大学の広報誌『いちょう並木』を参照しながら近況報告を行った。

報告では、昨年度に再制定された本学のミッション・ビジョン・バリュー・ストラテジー（MVVS）の概要が紹介され、大学の方向性と今後の戦略的課題が明確に示された。 那須学長は、日頃の大学への支援への感謝を述べた上で、３月の定例記者会見で公開された『2027年度入学生からの授業料適正化の方針案』について詳細に説明した。

この方針案は、国立大学法人としては初の試みであり、授業料の公正な設定と学生負担の適正化を目指すもので、同窓生からは変革への期待とともに、リスク管理の重要性や地域中核・特色ある研究大学としてのポジション確立への期待の声が寄せられた。 会合の後半では、参加者が各自の近況を報告し、活発な意見交換が行われた。 小長Alumni会長は、那須学長のリーダーシップのもと、全学を挙げて取り組んでいる変革を同窓会が全面的に支援し、大学の目指す姿へ共に歩むことへのエールを述べた。

さらに、同会は出身学部・研究科を問わず、岡山大学の同窓生であれば誰でも参加可能である旨を強調し、次回開催は９月１７日（木）１８時３０分から都内で行うこと、７月１１日（土）１３時～１５時には「2026年度岡山大学Alumni東京支部総会」をTKPガーデンシティPREMIUM京橋（東京都中央区京橋）で開催する旨を告知した。 参加希望者は指定の問い合わせ窓口へ連絡するよう案内された。 今回の会合を通じて、同窓生は大学の変革プロセスに対する理解を深め、今後の支援活動への意欲を新たにした。

小長会長は、長時間にわたり『2027年度入学生からの授業料適正化の方針案』を説明したことに対し、参加者から多くの質問と建設的な意見を受け、前例のない取り組みへの挑戦を支える貴重なフィードバックを得たと感謝の意を表した。 岡山大学は本年度も変化と成長を続け、同窓生が常に『岡大愛（岡大ラブ）』を感じられるよう、地域に根ざした特色ある研究大学としての役割をさらに強化していく方針である。 今後も開かれた大学運営を推進し、同窓会と連携しながら持続的な発展を目指すことが呼びかけられた





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岡山大学 Alumni 懇話会 授業料適正化 地域中核研究大学

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