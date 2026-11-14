岐阜の高齢縫製職人が作るBEMO、介助対応服で地域再生

岐阜市の雑貨店QQ実験所が立ち上げた洋服ブランドBEMO。90代の高齢縫製職人が手がける機能性衣類は、介護負担軽減と職人の技術継承という二つの価値を兼ね備えている。

岐阜市にある雑貨店「 QQ実験所 」は、今年7月に新たな洋服ブランド「 BEMO 」を設立した。この取り組みは、身体機能が低下しても心地よく着用できる衣服を提供することを目的としており、 岐阜県 内でかつて繊維産業が栄えた地域に眠る職人技を活かしている。

機能性とデザインを融合させた新型紙

BEMOの衣類は、身体の不自由さを考慮した独自の型紙を採用している。肩や腕を動かしやすい構造に設計されており、体をかがめた際にも窮屈さを抑え、着脱がスムーズに行えるよう配慮されている。さらに、介護者側が着せやすいよう配慮した設計も特徴である。

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素材には主に綿や綿麻を使用し、現在は長袖と半袖のシャツを中心に生産を行っている。今後はズボンの販売も予定しており、日常生活における着心地の向上と、作製者の顔が見えるものづくりを実践している。

父親の入院が契機となった事業化

本ブランドの企画・運営を手掛ける片山千鶴さん（50歳）は、夫と共にQQ実験所を経営している。事業化のきっかけは、片山さんの父親が手術を受け、回復期の痛みで衣服を着用することに困難をきたした経験にある。

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手術後の痛みによって着衣に苦労する父親の様子を目の当たりにした片山さんは、「無理せず着られる服を作れないか」と考えを巡らせた。また、年齢を重ねる自分たちもいずれ不便を感じる可能性があるという危機感から、社会実装に向けた動きを加速させた。

高齢職人と地域ネットワークの連携

製作プロセスは、岐阜市に拠点を置くパタンナーが型紙を作成し、縫製は元繊維職人の70代から90代の女性4人が担当する。高齢者支援を行うNPO法人「ひだまり創」との連携により、材料は職人の自宅へ届けられ、心身に無理のない範囲で活動が進められている。

また、使用されるミシンのメンテナンス業務は、コンセプトに共感した岐阜市のミシン店が請け負っている。このように、デザインから製造、維持管理に至るまで、地域内の専門スキルを持つ者たちでネットワークを構築している点が、本プロジェクトの重要な柱となっている。

技術継承と高齢者の生きがい支援

製作に関わる一人である川出美智子さん（91歳）は、20代からミシンを使い始め、その技術で家計を支えてきた経歴を持つ。川出さんはミシン作業を愛しており、着る人の喜ぶ姿を想像しながら縫製作業を進めている。ひだまり創の職員によれば、ミシンを踏むことで彼女たちが若返ったように見えるという。

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BEMOは、単なる衣類の販売を通じて経済的価値を生むだけでなく、高齢縫製職人の長年の技術や経験に光を当てる社会的意義も持たせている。地域に蓄積された技能を現代のニーズに合わせて再解釈し、持続可能な形での地域再生と高齢者の社会的参画を実現するモデルケースとして注目されている。