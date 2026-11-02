山﨑努90歳ドキュメンタリー公開 食道がん闘病と俳優70年の軌跡

ステージ4食道がんと闘う山﨑努氏を追うドキュメンタリー映画が公開。90歳を迎え、70年間の俳優人生と内向的な性格がもたらす演技の真実を語る。

2年前にステージ4の 食道がん であることを公表し、闘病生活を続けている 山﨑努 氏を題材とした ドキュメンタリー映画 が、観客の大きな拍手の中で上映された。

今月来月には90歳を迎える山﨑氏は、杖をついてゆっくりと登壇し、映画上映後の挨拶で観客に感謝の意を示した。本作は、加齢と向き合いながら、がんとの闘病生活の中でも「俳優」という職業への追求を忘れない山﨑氏の姿を密着して捉えている。

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別れの想いと演技に対する深い洞察

山﨑氏は、自身が病気で生死の境をさまよった経験から、この世を去る際の見送りや、人々との別れのメッセージを映画に込めたいと願っていたと明かした。その心情は現在でも変わっておらず、今日上映を視聴した観客に対して心からの謝意を表した。

また、観客からの質問で「自分をさらけ出すコツ」を尋ねられると、山﨑氏は内向的で人前に出ることが苦手な人ほど、実は舞台やカメラの前で力を発揮できると主張した。外の世界と自分との間に厚い壁があるため、壁にぶつかることでしか突破できず、その際に生まれるエネルギーは、誰とでも話せる人よりも力強いと分析した。

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渡辺謙のサプライズ登壇と師弟の絆

この熱の入った山﨑氏のメッセージに対し、彼の影響を受けて慕う俳優の渡辺謙氏がサプライズで登壇した。渡辺氏は山﨑氏と固い握手を交わし、山﨑氏の生き方や俳優としての活動が、宝石のように散りばめられた作品だったと絶賛した。

渡辺氏自身も若い俳優ではないものの、山﨑氏の門下生として見てきたこと、聞いてきたこと、一緒に活動してきた経験が次々と蘇ってきたと語った。非常に近い関係にあるからこそ、作品を通じて深い感動を受けたと述べている。

俳優70周年を振り返るユーモアある宣言

山﨑氏は自身の「俳優70周年」を振り返り、長年のキャリアに対して「全然実感もないし、やめる気もない」と力強く宣言した。観客からは感嘆の声が上がる中、30周年や40周年の時にも全く意識していなかったと明かした。

毎日毎日が新鮮であり、楽しく、不安もあり、夢中になっている間に70年が過ぎ去ってしまったと振り返った。70年という数字はとんでもない話であり、自分はあくまで「7年」くらいのつもりでいると冗談を交えながら述べた。

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このユーモアある発言に、渡辺氏は「犬の年齢じゃないんだから」と親しみを込めてツッコみ、会場を笑いで包んだ。このドキュメンタリーは、山﨑氏の人間的魅力と、演技に対する真摯な姿勢を伝えるものとなった。