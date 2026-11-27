お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が27日、MCを務める日本テレビ「DayDay.」（月～金曜前

お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が27日、MCを務める日本テレビ「DayDay. 」（月～金曜前9・00）に出演。 厚生労働省が65歳以上の介護保険料を引き上げる案を示したことについて言及した。

高齢化で介護にかかる費用が増大する中、支払い能力に応じた保険料徴収をさらに徹底し制度を維持する狙い。26日の社会保障審議会部会でおおむね了承された。 年内に詳細を決める。 山里は「現役世代の負担がとにかく大き過ぎる。 そこをカバーするために力がちょっと余っている部分がある方に関しては出していただくっていうのは本当に必要なことだなとは思います」としつつ、「社会保険料とか介護保険料の話って、印象的には部会というところで決まって、“これが決まりました。

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この方向でいきます”っていうのでしか、いつも聞かないんですけど」と指摘。 そのうえで「本当に果たして負担を増やすことで決定していいことなのか、決定までにここを削ってここを削って、もう削りようがないです、負担を増やすしかないですという工程をもっと見せてほしいです。 そうした時に絶対に削るところは山ほどあると思うので。 そこをしっかりやってほしいと思います」と自身の考えを話した。