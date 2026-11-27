ABEMAは25日午後11時より、“最低”な状態を終わらせたい夫婦たちの圧倒的リアルをのぞく新作オリジナルリアリティーショー『この最低な夫婦の終わり』の第4話を無料放送した。

ABEMAは25日午後11時より、“最低”な状態を終わらせたい夫婦たちの圧倒的リアルをのぞく新作オリジナルリアリティーショー『この最低な夫婦の終わり』の第4話を無料放送した。

『この最低な夫婦の終わり』は、愛し合って結婚したはずが、いつしか“最低”な状態に陥ってしまったとある夫婦3組が、番組が用意した本音で向き合う旅を経てどうやって“最低”な状態を終わらせるかに密着。 家事、育児、妊活、価値観のズレ…綺麗事ゼロの本音をぶつけ合う、夫婦の圧倒的リアルをのぞき、この“最低”な夫婦たちは幸せになれるのか？ を追いかける。 かつては赤の他人だった2人が結婚し“夫婦であり続ける”ということは何かを問い直す、オリジナル新作の“夫婦のリアリティーショー”。

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密着するのは、アイドルグループ・SKE48の元メンバーである妻・リオン（東李苑）と経営者の夫・コウヤ（ひよ）の「妊活への考え方にズレがある夫婦」、「パリ・コレクション（パリコレ）」への出演経験を持つモデルの妻・ナナと12歳年下の「Breaking Down」出演経験を持つ若手ジム経営者の夫・ケンタの「妊活、家事分担、酒癖の問題を抱える夫婦」、フラメンコダンサーの夫・ススムと15歳年下の妻・アキコの「日々のケンカで離婚届を突きつけ続ける子持ち夫婦」の3組。 番組のMCは、既婚者で自身も日々「夫婦」という形に向き合っている山里亮太（南海キャンディーズ）、野々村友紀子、松村沙友理が務める。