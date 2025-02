山田涼介、ソロアルバム「RED」リリース＆ツアー決定

Hey! Say! JUMPのメンバー、山田涼介が約12年ぶりにソロ活動を開始し、アルバム「RED」をリリース。メンバーカラーの赤をイメージしたアルバムには12曲が収録され、同時に「RED」と名付けられたアリーナツアーも決定。ソロ活動への取り組み、アルバムへの思い、ツアーへの意気込みなどを語った。

昨年クリスマスイブに配信シングル「SWITCH」をリリースし、本格的に ソロ活動 を始めた 山田涼介 。メンバーカラーの赤(= RED )を冠した アルバム 「 RED 」には、「SWITCH」や2月に配信リリースされた「snow moon」に、リード曲「 RED 」を含む新曲9曲を加えた全12曲が収録される。 アルバム と同じく「 RED 」と命名された ツアー は4月より静岡、大阪、宮城、千葉、広島、福岡のアリーナで全13公演が予定されている。\この発表に際し、山田は取材会を実施。彼は2013年1月発売の「ミステリー

ヴァージン」のリリースから約12年ぶりにソロ活動を始めたことについて「12年前はグループのことで頭が一杯でソロ活動にネガティブなイメージがあった。自由なことができるようになった今の時代、グループのみんなもそれぞれ自分の色を見出して活動していく中で、じゃあ自分の色ってなんだろうと。アーティストとしてもソロで活動する場があるのであればチャレンジしたいと『SWITCH』に始まり、ソロアルバムツアーをやることになりました」と説明した。アルバムとツアーに冠した「RED」というタイトルについて山田は「メンバーカラーであることはもちろん、自分の中にふつふつと湧き上がる気持ちを込めて『RED』にしました。この情熱的なものが皆さんに届けられたら」と説明。「1stアルバムなんですが、ベストアルバムくらいの気持ちで挑んでいるので、たくさんの方に届けばいいなと思っています」とアルバムに込めた思いも述べた。\「今まで聴いたこと、見たことがない山田涼介を堪能できるアルバムになっている」という「RED」には山田が100曲近くのデモを聴き、その中から厳選した12曲を収録。「個人的にはR&Bが好きなんですが、R&B一色にならないようにして、エンタテインメント色の強いアルバムにしたいと思って作りました」と、バラエティ豊かなアルバムになっていることを山田はアピールした。また最近は今まで聴いてこなかった洋楽を聴いて見聞を広めているそうで、具体的にはクリス・ブラウンを愛聴していることを明かした。Hey! Say! JUMPというホームがある中で、ソロ活動をすることについて山田は「家がちゃんとあるからひとり暮らしができるみたいな感じなんです。ソロで吸収できるものとグループで吸収できるものは違うので、ソロで吸収したエッセンスをHey! Say! JUMPに持ち帰ったときにどういう化学反応が生まれるのか、メンバーみんなで話せたらと思っています」とコメント。また12年ぶりにソロ活動を始めることになったきっかけについては「安心感ですかね。ぜいたくな悩みですけどソロでやることが嫌だった自分がソロデビューするのと、ソロでやりたいという気持ちでやるのは心持ちが違うんです。今はそれぞれがやりたいことをやってグループに帰ってきたときに、信じられないくらい仲良くて、足並みをそろえて前に進んでいる感じがするので、安心して『いってきます』ってできるというか。なんの不安もないからできるんだと思います」と語った。\アリーナツアーについては「アリーナに1人で立つ緊張感で頭がいっぱいなので、地方のごはんを楽しめる余裕はあるのかな……」と苦笑い。内容は「まあ、言えないですよね」ともったいぶりながらも、「『山田涼介ってグループで表現するとこうだけど、ソロで表現するとこうなんだ』という、いい意味での裏切り感は大事にしたいです。期待していただけたらと思います。自分の好きな曲だけを選ばず、ファンのことも考えた曲も入れえバランスよくしたい……その感覚だけで言うと、Hey! Say! JUMPのコンサートとの違いはあまりないのかもしれないんですけど、“全責任が自分”なので、そういうところにヒリヒリしていますね」と述べた。\アルバム「RED」は、「RED」のミュージックビデオなどを収録した映像ディスク付きの初回限定盤1、ソロプロジェクトの制作を追ったドキュメンタリーを収録した映像ディスク付きの初回限定盤2、CDのみの通常盤を用意。初回限定盤1、初回限定盤2、通常盤にはそれぞれ異なるボーナストラックが収録される





