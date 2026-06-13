山田杏奈が語る『NEW GROUP』の裏側と学生時代の疑問‑公開記念舞台挨拶レポート

俳優・山田杏奈が映画『NEW GROUP』公開記念舞台で、作品のテーマや撮影裏話、学生時代の校則への違和感を語った模様を詳しく紹介。

俳優の 山田杏奈 は13日、都内で開催された映画『 NEW GROUP 』の 公開記念舞台挨拶 に登壇し、作品にまつわるエピソードや自らの学生時代の経験について語った。 挨拶の冒頭で山田は、学生時代に「スカートの長さを短くしてはいけない」という校則に対して抱いていた疑問を笑いながら語り、\"この数センチで本当に何が変わるんだ！

\"という思いがずっと頭を離れなかったと回顧した。 このエピソードは、映画のテーマである「集団行動」に対する個人の違和感や自己主張と通じるもので、観客にとっても身近な問題として共感を呼んだ。



『NEW GROUP』は、組体操という形式的かつ統制された集団活動を通じて、人間の行動心理の根底にある協調性と個性の葛藤をコミカルかつシリアスに描き出す作品だ。 山田は本作で主演を務め、家族に抱える問題や自分自身に自信が持てない普通の高校生・愛を演じた。

愛は内向的で他者との距離感に悩みながらも、仲間との関係を築く中で自らの殻を破っていく姿が描かれる。 一方、青木柚が演じる転校生・優は、海外から帰国したことで日本の学校独特の協調性に馴染めず、常に自分の居場所を探し続けるキャラクターとして設定されている。 二人の対照的な立場が交錯するシーンは、映画全体のメッセージを象徴する重要な部分となっている。



舞台挨拶のハイライトは、山田が演じる愛が優の顎をくわえるシーンの裏話だ。

下津優太監督は「そのシーンは撮影日が限られていて、時間が足りなかったため、早急に撮り終えた」と語り、山田も「でも監督に『どういう意図なのか』と正直に聞いた」と笑顔で答えた。 監督は続けて「編集で見ると、顎にくわえているのが実はキスに見えた」と指摘し、アフレコで山田に『はむ』という擬音を入れるよう依頼したことを明かした。 山田は「『はむって言ってください』と監督に言われて、とても恥ずかしかった」と恥じらいながらも、撮影現場の微細な演出が作品に深みを与えることを実感したと語った。





このように、山田杏奈は自らの過去の経験と役柄の感情を結びつけながら、映画のテーマである「個と集団の関係性」を観客に伝えることに成功した。 映画『NEW GROUP』は、組体操という形式を通じて、協調と個性のはざまに潜む心理的葛藤を描き出すと同時に、青春期の揺らぎや成長をユーモアとシリアスさを交えて描く、幅広い層に訴求できる作品となっている。 公開記念舞台挨拶は、映画の魅力を余すことなく伝える場として、ファンだけでなくメディア関係者からも高く評価された





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