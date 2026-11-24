俳優山田孝之がメインパートナーを務める公開オーディション「THE OPEN CALL」のファイナリスト8人が確定した。約1万4000人の中から選ばれた候補者たちの最終審査へ向かう動向と、映画制作プロセスとの融合について詳述する。

俳優の 山田孝之 がメインパートナーおよび審査員を務める 公開オーディション 「 THE OPEN CALL 」において、最終候補者（ファイナリスト）8名が正式に発表された。約1万4000人の応募者の中から選抜された8人の候補者は、白を基調とした衣装をまとったビジュアル画像と、最終審査へ向ける熱意を伝える予告映像が解禁されている。最終的な合格者は、12月12日に発表される予定だ。

約1万4000人の応募から選出された8名の候補者

今回発表されたファイナリスト8人は、神嶋里花、門田宗大、木村龍太、辻千恵、並木彩華、樋口拓哉、松井薫平、そして最愛である。このオーディションは、2028年に劇場公開を予定しているオリジナル映画の主要キャストを募集する目的で行われている。今年2月2日に募集が開始されてから約半年が経過し、経験や実績、所属事務所の有無、国籍を問わずに呼びかけた結果、15歳から84歳までの計約1万4000人という圧倒的な数の応募が集まった。

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各候補者は、年齢や背景は多様だが、すべて「俳優として生きる」ための資質を山田孝之や審査委員会によって厳正に評価された。特に注目されるのは、単に演技力を試すだけでなく、それぞれの持ち味や個性がどのように映画の世界観と適合するかという点にある。8名は最終段階へと進んだ唯一の存在であり、12月12日の発表まで緊張感の高い日々を送ることになる。

脚本と俳優が共生する画期的な創作プロセス

本オーディション最大の特徴は、従来の選考とは異なり、オーディションの過程そのものを映画の創作プロセスに組み込んでいる点である。あらかじめ完成された完璧な脚本を用意し、それに基づいて最適な俳優を選ぶという旧態然とした手法ではなく、候補者の演技や対話を通じて浮かび上がる無数の個性や感情を、脚本制作の段階で積極的に反映させていく。

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この手法により、候補者たちは単なる「役者」としての役割を越え、映画の物語そのものを共同で創り上げていく存在となっている。脚本が候補者の変化に合わせて柔軟に調整され、あるいは脚本が候補者の内面深くから湧き上がる感情を形作る材料となる。この双方向的な創作プロセスは、映画製作という枠組みを再定義するものとして業界内外から高い注目を集めている。

俳優たちが役作りに没頭する姿勢や、脚本家や監督との対話を通じて仕事そのものに向き合う姿は、視聴者に強いインパクトを与えている。従来のオーディション番組では見られない、創作の裏側にある葛藤や喜びが可視化されており、これが本作の大きな魅力となっている。山田孝之は、このプロセスを通じて真の俳優とは何かを探求している。

即興演技とゲスト審査による演技への探求

オーディション番組『THE OPEN CALL -MAIN PARTNER 山田孝之-』は、10月1日より映像配信サービス「Lemino」で独占配信されている。配信開始以降、視聴者からは「演技にかける魂がかっこよすぎる」「見ている側まで息が止まりそうになる」「短いシーンでも感情が動かされて涙が出てくる」といった感度の高い反響が多数寄せられている。特に先日配信された4次審査では、候補者18人が3人1組の6つのグループに分かれ、「役として生きる」をテーマにした演技が披露された。

この課題では、母親の死をきっかけに久しぶりに集まった3きょうだいとして演技を行うことが求められ、台本のない即興芝居に挑む場面もあった。3つの異なるシーンを通して感情の糸をつなぎ、役として生きる時間を一本の線として表現する難易度の高い試みに、候補者たちは泥臭くもがきながら応じた。SNS上では「苦しみながらも仲間を信じて殻を破る姿に泣けた」といった声があり、回を追うごとに候補者の目つきや存在感が変化していく様子が称賛されている。

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さらに、芝居や対話を通じて候補者に新たな視点を提供するゲストパートナーとして、女優の寺島しのぶと俳優の仲野太賀が参加している。山田孝之が「最終審査は、クランクインです」というテーマを発表した場面に続き、8人が撮影に臨んだ短編映画の一部も初公開された。候補者たちを見守る寺島しのぶの視線や、彼らの悩みや不安に向き合う仲野太賀の姿が映し出されており、1カット1カットに全ての熱量を懸ける俳優たちの本気度が伝わる映像となっている。

最終審査の日程と12月12日の発表へ

約1万4000人から始まった壮大なオーディションも、いよいよ最終局面に入った。8人のファイナリストが2028年公開映画の主要キャストの座をかけて争う最終審査の映像は、Episode8が11月26日午前0時より、Episode9が12月3日午前0時にそれぞれ配信予定である。各エピソードでは、最終審査への準備過程や、ゲストパートナーとの最終的な対話、そして山田孝之との密なやり取りが描かれると見られる。

12月12日に発表される最終合格者は、この映画の主人公、あるいは重要な脇役を演じる者となる。どの候補者が最終選考を勝ち残り、誰が「映画の主役」としての資格を手に入れるのか。その結果は、単なるエンターテインメントの枠を超え、現代の俳優という職業の在り方や、創作の本質について問いかけるものになるだろう。最終合格者発表までに、候補者たちのさらなる成長や、予期せぬ展開にも注目が必要だ。