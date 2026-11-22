俳優の山田孝之が主演を務めるNetflixシリーズ『国民クイズ』が、12月17日より動画配信サービス「Netflix」で世界独占配信される。このたび新たにキャスト13人が発表された。大倉孝二、ロック…

本作は、杉元伶一（原作）と加藤伸吉（作画）による同名漫画を実写シリーズ化したディストピア・エンターテインメント。1993年に発表された原作は、国家がクイズによって動かされるという独創的な世界観とセンセーショナルな内容で話題を呼び、一時は入手困難になるほどの人気を獲得。

熱烈なファンの要望を受けて復刻された作品が、30年以上の時を経て実写化される。 舞台となるのは、クイズに勝ち残れば、どんなに理不尽な願いでも政府がかなえてくれる一方、敗者には過酷な強制労働が待ち受ける日本。 山田は、国民的テレビ番組「国民クイズ」のカリスマ司会者であり、大衆の欲望をあおり続けるK井K一を演じる。 山田にとって『全裸監督』以来となるNetflix主演作で、脚本開発にも積極的に携わった。

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大倉が演じるのは、怪しげなスナックを経営する“ママ”アンコ。

「国民クイズ」への抗議活動を続けるレジスタンスのリーダー・南原聖次（瀬戸康史）や、K井に強い殺意を抱く少女・麻里（石田莉子）とも接触し、物語の裏で暗躍する重要人物だ。 アンコが営むスナックの常連客として、OKIと栗原が出演する。

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「国民クイズ」体制によって貧富の格差が拡大し、路上生活を余儀なくされたホームレス集団を演じるのは、菅原大吉、田鍋謙一郎、山野海、加藤諒、伊礼姫奈。 一見、国民的スターであるK井とは無縁に思える彼らだが、ある事件をきっかけに、その運命を大きく左右することになる。 一方、定食屋のテレビにかじりつき、「国民クイズ」の展開に一喜一憂する常連客をシソンヌのじろうと長谷川が演じる。 店員役で野添義弘と山下容莉枝も出演。

理不尽なクイズ番組に熱狂する国民たちの姿を描き出す。 K井とレジスタンスの対立に、裏で暗躍するスナックのママ、逃亡するスター選手、ホームレス集団、そして番組に熱狂する国民たちが絡み合い、物語は“革命的大事件”へと突き進んでいく。