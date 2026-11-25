全国への切符をつかんだ山梨学院高で、確かな存在感を放った選手がいる。14日の第105回全国高校サッカー選手権山梨県予選決勝では、帝京三高を2-0で下し、3年連続12回目の全国出場を決めた。その勝利を攻守両面...

4-3-3の左サイドバックで先発した冨井は、ビルドアップでも重要な役割を担っていた。 逆サイドには突出した攻撃力を持つDF守備面では「センターバックのカバーもしっかり監督から言われている。

そういうところは意識しているし、サリューが上がる分、自分が絞るというのは意識している」と語る。 一方、後半9分には自らドリブルで仕掛け、敵陣PA左まで単騎でボールを運ぶなど、要所では攻撃にも顔を出した。 現在は左右のサイドバックを担う2人だが、かつては同じポジションを争っていた。 右利きの冨井は「もともと高1の頃は右サイドバックをやっていた。

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だけど、サリュー選手とライバル関係になって、負けてしまって。 そこから左サイドバックにコンバートしてもらって、試合に出るようになった」と振り返る。 今では藤井を「良いライバルであり、良い仲間」と捉えている。 2年時から全国の舞台を経験しており、昨夏のインターハイでは全4試合にフル出場し、8強進出に貢献した。 昨冬の全国選手権でも2試合に先発。

左サイドバックとして参考にしているのは日本代表DF長友佑都で、同じ右利きとして「キックの精度だったり、クロスとかを結構参考にしています」と明かした。 山梨学院には最前線で体を張るFW近藤悠貴、中盤で攻守の要となるMF薮野壮二朗、最終ラインを統率するDF明石琉聖、そして今夏のインターハイで大会優秀選手に選出された藤井ら、各ポジションに実力者が揃う。 個々の能力の高さが際立つ一方で、チームとしてのバランスも取れており、冨井の存在もその一因となっている。 ピッチ上では五厘刈りの頭もひときわ目を引く。

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高校2年時にコーチ陣から勧められたことがきっかけだった。

「1回やってみたらパフォーマンスが良かった。 自分の中でもけっこう気合いが入るので」と、それ以来、公式戦のたびに頭髪を短く刈り込んでいる。 県決勝当日も朝に五厘刈りにしてから試合に臨んだという。 山梨学院のOBには、かつて丸刈り姿でも知られた日本代表FW前田大然やFW加藤拓己がいる。

冨井自身は先輩たちを意識して始めたわけではないというが、「ちょっとでもインパクトを残せればなっていうのは思いますね」と笑った。 近年、全国大会への出場を重ねている山梨学院だけに、冨井は「出ることは当たり前になってきているので、そこがスタートライン」と冷静だ。 全国での連戦を見据え、「自分たちは全員体力があるので、そこを生かしつつ、自分たちの時間をもっと作れるようにすれば、連戦でも体力を持ちつつ戦える」と、試合運びの面でもさらなる向上を求めた。 と対戦する。

「自分たちのストロングを伸ばしつつ、苦手なところも克服しつつ、戦えるチームになりたい」と準備期間を見据える冨井は、「山梨代表としてしっかり全国優勝を目指していきたい」と高校最後の選手権に懸ける思いを語った。