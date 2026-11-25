3年連続12回目の全国高校サッカー選手権出場を決めた山梨学院高は、14日の山梨県予選決勝で右サイドにいとこ同士を並べた。高校屈指のサイドバックであるDF藤井サリュー(3年=千葉U-15)の前方でプレーしたのが...

その背中を押したのが、右サイドバックのサリューだった。 昨年度から全国大会を経験し続ける高校屈指SBは、飲水タイムなど少しの時間でも、藤井亮を気にかけて声をかける。

「こういう舞台って緊張すると思うので、全然自信を持って仕掛けろよと。 縦で、相手のところでコーナーでもいいし、どんどん仕掛けていけって声をかけました」。 プリンスリーグ関東1部でも共にプレーする機会は多く、藤井亮は「守備の部分では後ろから声をかけてくれて、めちゃくちゃ安心感があった」と振り返った。 2人に共通する武器はスピードだ。 母親同士が姉妹で、サリューの母が姉にあたる。

Also read 「推し活×双眼鏡」をテーマにしたショートドラマ3作品をビクセン公式Instagramにて公開中。

姉妹ともに800mの陸上中距離選手だったといい、藤井亮も自身のスピードについて「遺伝なのかなって思ったりします」と語る。 小学生の頃から足は速かったが、中学時代には自分よりも速い選手がいたという。 高校進学後に再びスピードの向上を実感し、現在は下半身の筋力トレーニングにも取り組んでいる。 今大会ではチームを救う大仕事もやってのけた。

韮崎高との準々決勝では、山梨学院が先制するも2失点を喫して逆転を許した。1-2で迎えた後半29分、藤井亮は左サイドからのクロスに頭で合わせ、値千金の同点ゴールを挙げた。 PK戦でも自身のキックを成功させ、準決勝進出に貢献した。

Advertisement

「あの状況で同点ゴールを挙げることができた。 流れを変えるという意味では、途中交代でも自信はついた」と手応えを口にした。 決勝でもスピードを生かした仕掛けを披露し、後方から見ていたサリューも「スピードもあるので、安心して見られる」と評価。 一方、藤井亮自身は「仕掛けるまでは良かったけど、クロスがニアに行っちゃったり。

狙いはファーだったので、そこは練習でもっと質を上げたい」と、突破後のプレーに課題を見出していた。 山梨学院への進学を決めた理由の一つにも、いとこの存在があった。

「サリューがいるからより安心感もあるし、サリューがいるというのがでかかった」。 今夏のインターハイで大会優秀選手にも選出された1学年上のサリューからは、日々の練習でも刺激を受けている。 藤井亮は「みんなと全然違う強度とかスピードなので、すごくみんな刺激をもらっている」とサリューの存在を強調。 プロを目指す上で求められるレベルを身近に感じており、自身もサリューのプレーを参考にしたいという。

と対戦する。 藤井亮は「自分の長所であるスピードとか1対1の強さとか、もっと練習から積極的に仕掛けて、全国でも戦えるレベルに行きたい」と意気込む。 いとこの存在を刺激に、自らの武器にさらに磨きをかけて全国の舞台に臨む。