数多くの疑惑が浮上する日本ボクシング連盟をめぐり、渦中の山根明会長（７８）は４日、夕刊フジの取材に応じ、元暴力団組長との５０年以上にわたる交友関係や生い立ち…

数多くの疑惑が浮上する日本ボクシング連盟をめぐり、渦中の山根明会長（７８）は４日、 夕刊フジ の取材に応じ、元暴力団組長との５０年以上にわたる交友関係や生い立ち、ロンドン五輪金メダリスト、村田諒太（３２）について赤裸々に語った。

「黒い交際」を認めたことで日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）加盟団体のトップとしての資格が問われる事態となるのは避けられず、連盟理事からは「持たないかもしれない」との声も上がる。 「山根氏追放」が焦点となってきた。 山根氏については、山口組系暴力団に出入りし、元組長の男性の舎弟となるなど５０年以上にわたり交友関係があったと報じられた。２０１３年に関係者に配布した文書では、１９７０年代に奈良県アマチュアボクシング連盟に介入していたヤクザ組織を排除、「ヤクザ組織は一切関与することなくなり、逆に一目置かれる存在となっていきました」とも誇っている。

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以下は山根氏との一問一答。 －－元組長とはいつからの付き合いか 「約５８年くらいになるのかな。 僕自身が大阪・天王寺区の玉造いうところで１対６で商店街でケンカしたときからの話。 ある人が元組長を紹介してくれた。