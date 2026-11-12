山本草太スケートアメリカへ250点超え目指す来年の分岐点

山本草太がスケートアメリカで250点から260点の獲得を目指す。腰痛を抱えつつも高難度構成で臨む26歳フィギュアスケーターの決意と、今大会が将来の存続を左右する分岐点となる理由。

日本フィギュアスケートの 山本草太 選手（26歳、中京大）が、米国ワシントン州エバレットで開催されるグランプリ（GP）シリーズ第2戦 スケートアメリカ に出場する。昨年11月に開催されたGPシリーズ第1戦フランス杯で総合5位の成績を残した山本は、公式練習後に取材に応じ、今大会が自身のスケート人生における重要な分岐点であることを明かした。

250点台突破がシーズンベスト到達条件

山本選手は今シーズン、自身のベストスコアを更新し、最終戦である世界選手権での出場権獲得に向けて250点から260点という具体的な点数目標を掲げている。現在の自身の実力範囲内でのリアルなスコアとしてこの数値を提示し、取りこぼしのない演技で加点を得ることを重視する戦略を語った。これは単なる出場競争ではなく、来シーズンの存続をかけた重要な目標設定でもある。

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高難度構成で加点獲得を目指す戦略

表彰台への進出よりも、ハイスコアをたたき出すことを意識した戦略を採用している山本選手は、ショートプログラムでは4回転を1本、フリー演技ではショートプログラムの結果に応じて4回転を2本構成とする練習を重ねてきた。ショートプログラムで90点台後半、フリー演技で160点台から170点台を狙うことを想定し、今できる範囲で最高の演技を組み立てることで点数を積み重ねていく考えだ。

来季の存続が危ぶまれる現状認識

山本選手は、現在の状態で来シーズンを迎える場合、出場できる試合が1戦あるかないかという厳しい状況にあると分析している。その理由として、世界選手権が終わるころには250点から260点というスコアが必要になることを挙げており、現在のレベルではそのハードルをクリアするためには大幅なスコアアップが不可欠であるとの認識を示している。この今大会の結果が、その後の活動計画に直接影響を与える可能性が高い。

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腰痛不安と孤独感の中での挑戦

自身の体調面では腰痛への不安を抱えながら練習を調整してきたが、試合は待ってくれないという危機感から、やるべきことに集中する覚悟を決めた。前回参加したフランス杯では三浦佳生選手とともに臨んだが、今回は日本男子選手として山本選手のみが出場するという状況に寂しさを感じつつも、ミラノ・コルティナ五輪銅メダリストである中井亜美選手や松生理乃選手とは宿泊先の食事を通じて談笑し、リラックスした環境作りも行ってきた。

26歳選手としての最後のチャンスか

山本選手は、今大会について来年スケートを行うかどうか分からないが、やれる選択肢という意味で自分の中では分岐点だと位置付けている。26歳という年齢と、腰痛という身体的課題、そして高いスコアハードルという競技的な課題を前に、今大会で確実に250点から260点というスコアを出すことを最優先目標として突き進む。この演技が、彼のプロとしてのキャリアを今後どう導くのか、注目集まる。