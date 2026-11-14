山本草太が自己ベスト91.29点を記録SP2位でフリーへ

ワシントン州エバレットで開催中の4大陸フィギュアスケート選手権で、山本草太がショートプログラムで自己ベストの91.29点をマークし2位でフィニッシュした。今季の自己ベストを更新し、フリーへの好発砲となる。

アメリカのワシントン州 エバレット で行われているフィギュアスケート 4大陸選手権 において、日本人男子の 山本草太 （26、 中京大 ）がショートを2位で締めくくった。今季自己ベストを更新する91・29点をマークし、首位の イリア・マリニン （米国）から5・45点差の位置に立った。日本時間の15日に行われるフリーへ向けて、大きな弾みをつけた形だ。

ジャンプ成功で自己ベストを14点超大幅更新

山本は今回のショートプログラムで、4回転トーループを含む3本のジャンプをすべて完璧に着氷させた。この結果、第1戦フランス杯で記録したSP8位の77・02点を大幅に上回る14・27点の伸びを示した。このスコアは、山本が今大会で掲げた最大目標であった90点台をクリアするものであった。

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好演技について山本は、練習環境の質の高さを評価した。フランス杯終了後に良い練習を重ねることができたおかげで、ジャンプに対する感覚が非常に良好だったと振り返る。その結果、冷静さを保ちながら自信を持って演技に臨むことができたという。この確かな手応えが、高得点をもたらす要因となった。

自作メイクとチームメイトの協力による演技

演技の印象を際立たせたのは、歌舞伎役者のような目元を強調するメイクであった。通常はメイク担当者に依頼するが、今大会はコスメセットを受け取るだけであった。以前別のショーで自分でメイクを試みた際、うまくできなかった経験から、今回はInitially断念を検討していた。

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しかし最終的には、人に頼むという選択肢を選び、試合前に女子選手の仲間である中井亜美と松生理乃の助けを借りた。慣れた手つきでメイクを施す2人からは応援のエールを送られたが、山本は独自の表現でその支援に感謝を示した。メークを行う前にジャンプを跳ぶべきだというプレッシャーを感じなかったことが、思い切った演技につながったと分析した。

分岐点となる今大会での表彰台獲得へ

ベテラン選手である山本は、今回の大会をキャリアにおける重要な分岐点と位置づけている。2023年のスケートカナダで優勝して以来、再び表彰台に乗る可能性が見えてきた。現在の順位は世界王者のイリア・マリニンの下位であるが、残り少ないタイムスロットで好機を捉えた。

今後はフリーの演技が最も重要となる。今日のショートプログラムの結果にこだわらず、過去のことは忘れて全力でフリーに臨むと決意を固めている。選手村での調整が順調に進んでおり、来月15日のフリー演技へ向けた準備が整っている。

次のフリー演技で首位逆転の可能性がある

現在首位のイリア・マリニンに対して5・45点差と、逆転の可能性が残っている。フィギュアスケートにおいてフリーはショートプログラムよりも配点が重く、大きな点数差をつけることができる種目である。山本はジャンプの着氷感覚が良いため、フリーでも高難度のジャンプを成功させる期待が高い。

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中京大出身の山本にとって、今大会の結果は今後のシーズンにおける自信となるだろう。チームメイトである中井亜美や松生理乃ら女子選手の支援も追い風となった。ワシントン州エバレットの会場では、日本のファンの期待が高まっている。

フリーではさらに精度の高い演技が求められ、5・45点差を埋めるには完璧なジャンプターンが不可欠だ。山本は自信を武器に、新しい衣装とメイクで登場する。4大陸選手権の男子フリーは日本時間15日に競技され、世界ランク上位選手たちの争いが激化することが予想される。