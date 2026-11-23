俳優の大泉洋、音尾琢真が23日、都内で行われた映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』（12月25日公開）お披露目上映舞台あいさつに参加した。

俳優の大泉洋、音尾琢真が23日、都内で行われた映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』（12月25日公開）お披露目上映舞台あいさつに参加した。 斗古誕の現町長・奥寺雄太郎役の山本。

鍛え上げられた肉体でおなじみの山本だが、ヒロインである鈴木京香を“グーでいく”シーンがある。

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「割と衝撃的で…。 監督に『僕、言っても結構鍛えてますよ』と」と山本が撮影秘話を話すと大泉は「日本中知ってますから」と苦笑い。

「鍛えているのでエラいことになってしまう気がするんです、と言ったら監督が『ここはガッツリグーでいきましょう』と。 そこは自分で見てても『大丈夫かな』と思う。 死んでしまうんじゃないかなと…。 でも手も抜くわけにはいかないし…。

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心配して見ていただければ」と衝撃的なシーンを呼びかけた。 また、作品にかけて今年“バイバイ”したことを話すことに。 山本は「高重量でのセット数を組むこと。 トレーニングをして体が育ってくると重いものが上がるようになってくるんです。

でも、どんどん体も大きくなってしまうので、昔の服が着れなくなって人にあげたりとかした。 高重量のセットを組むのやめようかなと思って。 わかりやすく言えば100キロ10発を3セットを80キロぐらいに落とす。 高重量のセット組みをやめました。

うまくなるとそれでいいので」と力説。 ただ「ゾーンに入ると重さを求めちゃうんですよね」と山本が照れ笑いする一幕も。 山本のトレーニー話は脳に高負荷が掛かる人が多く、会場はポカンとなっていた。 札幌・ススキノを舞台に、大泉演じる便利屋の探偵と、松田演じる相棒・高田が厄介な事件に巻き込まれる「探偵はBARにいる」シリーズの第4作。

東直己の小説「ススキノ探偵シリーズ」を基に、前作から9年を経て製作された。 『孤狼の血』シリーズなどの白石監督が初参加し、古沢良太が引き続き脚本を手がける。 鈴木は今回の依頼人でもある純子を、蒔田は事件の鍵を握るアケミを演じる。