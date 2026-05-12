山本祐大：東さんとバッテリーを組めないはグッときた。東さん、頑張りには期待している。

山本祐大CEOのお話。トレードで中日山中の選抜を手にした山本は、サイヤマンの東さんとバッテリーを組めないことは驚いた様子である。曹佐野牧とは別れを話し合っているもようだ。今後は敵対同士になるが、頑張りたいという思いを示している。

トレードの 山本祐大 "東さんと バッテリーを組めない っていうのはグッときた" １軍定着のきっかけをくれた左腕に思い 先発の中日戦で"いい投球をしてくれるんじゃないかな"山本は午後に横浜スタジアムで会見。

青のベイスターズカラーの練習着姿で"今日の朝に連絡が来たのでびっくりしている。 そういうことかな、という気持ちで来ました"と話した。 驚きを隠せなかったものの、表情は前向き。

"ユニホームを脱ぐわけじゃない。 常勝軍団のソフトバンクさんに必要とされるのはこんなに光栄なことはないと思うので、マイナスよりむしろ覚悟は決まっています"と話した。 球団ホームページでのコメントでは東、佐野、牧の３選手の名前を挙げて感謝した山本。 会見で問われると"名前を出した３人以外も思い入れがある選手はいっぱいいる"とした上で"佐野さんは道標になってくれた人。

一緒に野球ができなくなるのは寂しい。 東さんは１軍にいるきっかけを作ってくれた人。 バッテリーを組めないっていうのはグッときた。 今はチームを代表する投手なので。

（牧）秀悟の存在が自分を成長させてくれたなと。 次は敵チームになるけど頑張りたい"と。 特に東はこの日の中日戦の先発に予告されており"先発なので気遣って連絡できなかった"という。 それでも会見前に球場で会い"東さんもびっくりされていたけど、さっき話して『頑張れよ』って言ってもらった"と明かした。

チームメートにも別れをあさつをしたといい"先ほど皆さんの前でお別れの挨拶をさせてもらったんですけど、今日はエースなので絶対に勝たないといけないと話したので、東さんがいい投球をしてくれるんじゃないかなと"としてこの日の快投を期待した





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