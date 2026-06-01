山本由伸、ドジャースタジアムで圧巻の奪三振ショー 6回途中5安打1失点の好投

ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手は、フィラデルフィア・フィリーズ戦で6回途中まで5安打1失点に抑える好投を見せ、スタンディングオーベーションを受けた。奪三振ショーの要所では、捕手のABSチャレンジが活き、制球力と球威で強力打線を翻弄した。

ロサンゼルス・ ドジャース の 山本由伸 投手は、フィラデルフィア・ フィリーズ戦 で6回途中まで5安打1失点に抑える好投を見せ、スタンディングオーベーションを受けた。 奪三振 ショーの要所では、捕手の ABSチャレンジ が活き、制球力と球威で強力打線を翻弄した。

試合はドジャースタジアムで開催され、山本は初回から圧巻の投球を見せた。 両リーグトップの22本塁打を記録している先頭のブライソン・シュワバーに対し、内角低めのシンカーで見逃し三振。3番のブライス・ハーパーには外角低めのカットボールで三振を奪った。 いずれの判定も当初はボールと表示されたが、捕手のウィル・スミスが提出したABS（自動投球判定）チャレンジが認められ、ストライクに覆った。

この判定にドジャースタジアムは沸き返り、山本も「いいところにいった感じがしていたので、チャレンジしてくれて凄くよかったです」と、捕手への感謝を口にした。 3回まで無安打に抑えた山本だったが、4回に初めて得点圏に走者を背負う。2死一、二塁の場面で6番のアウグスト・ロハスを、97.2マイル（約156.4キロ）の直球で左飛に仕留め、無失点で切り抜けた。5回も1死二、三塁のピンチを迎えたが、集中力を保ってしのぐ。 最初の打者となったシュワバーを97.5マイル（約156.9キロ）の直球で空振り三振に討ち取り、続くターナーにはシンカーで見逃しの3球三振。

球数はかさんだものの、得点を許さなかった。 6回表、6―0のリードで1死一塁の場面で、山本は降板した。 この日は6回途中、98球を投げ5安打1失点、6奪三振という内容。 ベンチへ戻る際には、5万677人のファンから盛大なスタンディングオベーションが贈られた。 山本は「うまくコントロールしきれてはなかったですけど、その分ボールの強さがあったので、こういう結果になったかなと思います」と振り返り、「今週の練習からコンディション良く投げられたので、今日もマウンドに上がって、自信持って投げることができました」と語った。

さらに「内容もどんどん良くなってますし、今日は6回途中で交代になりましたけど、次は今日を反省して、より良いピッチングができるように頑張りたいです」と、さらなる向上への意欲を見せた。 山本の力強い投球と、最新技術を活用したABSチャレンジの活用法が、勝利に大きく貢献した一戦であった





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メジャーリーグ ドジャース 山本由伸 奪三振 ABSチャレンジ フィリーズ戦

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