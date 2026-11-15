山形県長井市長選:遠藤健志氏が初当選、財政再建を柱に勝利

山形県長井市長選で元市職員の遠藤健志氏が初当選。投票率は68.68%と大幅上昇し、市民は財政健全化を求める新たなリーダーへ票を投じた。

山形県 長井市長選 が15日に投開票され、新人で元長井市職員の 遠藤健志 氏（51）が初当選を果たした。遠藤氏は、新人の元県議・ 五十嵐智洋 氏（71）と6選を目指す現職の 内谷重治 氏（70）を抑え、長井市の新首班となる。

今回の選挙の投票率は68.68%を記録し、平成30年（2018年）の前回選挙の51.82%を大きく上回る高い関心を集めた。当日の有権者数は2万109人であり、多くの市民が一票を投じた。

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財政健全化を最優先課題

当選確実が報じられると、遠藤氏は長井市内の選挙事務所へ戻り、100人もの支援者の前で初めの挨拶を行った。彼は選挙期間中に多くの市民から「長井市には閉塞感がある」という声を耳にしたと明かした。遠藤氏は喜びよりも、長井市を変える具体的な方法について頭がいっぱいだと語った。さらに、5年後や10年後に「長井に住んで良かった」と市民が思える街作りを目指すと誓った。

有能な官僚経験者が立候補

長井市出身の遠藤氏は、山形大学工学部を卒業後、長井市役所に入庁した経歴を持つ。市財政課で予算編成に関わるなど、財政の専門知識を深めてきた。その後、防災危機管理課長を務めるなど行政の実務経験を積んだ。市長選への立候補を見据え、今年7月に市役所を退職していた。

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選挙戦において遠藤氏は、現在の市の借金や市債の総額が240億円にあると指摘した。すべての事業を見直し、やるべき事業は実施し、見直すべき事業は見直すとし、財政再建を訴えの中心とした。有権者の財政に対する不安を的確に捉えた戦略が功を奏した。

身を切る改革も届かず落選

2期務めた県議を辞職して市長選に臨んだ五十嵐智洋氏は、市長報酬の50%カットなど身を切る改革を訴えたが、票を集めることができなかった。現職の内谷重治氏も5期務めた実績を前面に出したが、逼迫する財政運営に対する批判が逆風となり、再選は叶わなかった。

市民の要望が勝者を選択

今回の結果は、長井市の財政状況に対する市民の危機感と、改革を求める意向が明確に示された結果と言えよう。遠藤新市長は、市民から寄せられた閉塞感を打破し、持続可能な自治体運営へと導く責任を担うことになった。市民は、確かな行政経験を持つ遠藤氏の手腕に期待を寄せている。長井市の新たな歴史が始まる。