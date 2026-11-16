山形ユキオ氏死去 69歳 戦隊主題歌等多数担当

「銀河烈風バクシンガー」や「ガオレンジャー吼えろ!!」などの主題歌で知られる歌手・山形ユキオ氏が11月16日、69歳で死去。遺族のコメントによると、直前までイベント出演に向けて準備をしていたという。

歌手の 山形ユキオ 氏が死去したことを、音楽イベント運営側が11月16日に公式サイトを通じて明らかにした。山形氏は当初、11月7日に開催される予定だった音楽イベント「 スーパー戦隊魂 XX 2026」への出演を予定していたが、体調不良のため出演を見合わせていた。

公式サイトにおける訃報発表によれば、山形氏は「お亡くなりになりました」と伝達された。遺族からのコメントでは、山形氏が「69歳にて病気で急逝」したと明言されており、突然の悲報に対して遺族一同が深い悲しみに包まれている状況が報告されている。

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死去の経緯と遺族のコメント

遺族が掲載した声明によると、山形氏は生前、ファンとの交流やライブパフォーマンスを何よりも楽しみにしていたという。亡くなる直前まで、次のイベントに向けて関係者との調整や話を進めており、突然の別れとなったことへのショックや悲痛な思いが偲ばれる。

また、通夜および葬儀については、近親者のみで行われたことが明かされている。公の場での大きな功績とは対照的に、最後の別れは極めて内密で静かな形で行われたことが確認された。運営側は、体調不良により出演を見合わせていたことへのフォローアップとして、このタイミングで詳細を報告した。

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アニメ・特撮の黄金期を支えた楽曲

山形ユキオ氏は1957年3月11日に福岡県で誕生し、1981年に5人組バンド「トッシュ」を結成したことを機に歌手活動を開始した。同バンドとして手掛けたテレビアニメ「ヤットデタマン」の主題歌がキャリアの初期において重要なデビュー作となった。

その後は単独、あるいは他のプロジェクトで数多くのヒット曲を生み出した。アニメ「銀河烈風バクシンガー」のオープニングテーマ「銀河烈風バクシンガー」や、人気シリーズ「爆走兄弟レッツ&ゴー!!」のオープニングテーマ「ウィニング・ラン! -風になりたい-」など、90年代を代表するアニメソングを手掛けた。

戦隊シリーズへの貢献と記憶

特撮ファンにとっても記憶に残る楽曲が多く、東映制作の「百獣戦隊ガオレンジャー」のオープニングテーマ「ガオレンジャー吼えろ!!」を担当している。スーパー戦隊シリーズの主題歌は、子供たちから大人まで幅広い世代に元気を与え続けており、山形氏の歌声は多くの人の幼少期の記憶に深く刻まれている。

今回発表された通り、山形氏は死去の前日まで活動意欲が高く、ファンを前に歌うことを心待ちにしていたという。その情熱と功績は、遺族のコメントだけでなく、長く愛され続けてきた楽曲を通じて現在も多くの人々に認知されている。

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音楽界への影響と今後

アニメ音楽および特撮音楽の分野において、山形ユキオ氏は非常に重要な存在であった。彼の死去により、日本のポップカルチャーを形成した世代の一人が逝ったことへの寂しさが、ファンや関係者之间に広がっている。

「スーパー戦隊魂 XX 2026」など、戦隊関連のイベントでもその存在は大きく、今後の関連番組やイベントにおいて、山形氏の功績が追悼され、その楽曲が再び注目を集める可能性が高い。遺族の悲しみに寄り添いながら、彼の残した音楽遺産が次世代へ受け継がれていくことが期待されている。