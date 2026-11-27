山形県特産の山形牛を観光資源として誘客につなげることをめざす「『牛肉のまち』やまがた協議会」が29日に立ち上がる。山形市と連携し、ブランドづくりに取り組む。名誉会長に就く佐藤孝弘市長はその一環で、2027年1月に市内でPRイベントを開く考えを示している。協議会は山形市を中心とする生産者や飲食店、卸・小売業、旅館などの事業者・団体で設立する。関係者が山形市役所を20日に訪ね、「牛肉のまち」を市の

山形県特産の山形牛を観光資源として誘客につなげることをめざす「『牛肉のまち』やまがた協議会」が29日に立ち上がる。 山形市と連携し、ブランドづくりに取り組む。 名誉会長に就く佐藤孝弘市長はその一環で、2027年1月に市内でPRイベントを開く考えを示している。

協議会は山形市を中心とする生産者や飲食店、卸・小売業、旅館などの事業者・団体で設立する。 関係者が山形市役所を20日に訪ね、「牛肉のまち」を市の新たな食ブランドと位置づけ、イベントやプロモーションで連携することを要請。 佐藤氏も「一緒に盛り上げたい」と応じた。 協議会の発起人代表で会長になる中島商店（山形市）の中嶋康博常務は「山形牛のブランド力がさらに上がれば、市民も誇りを持てる。

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一人ひとりがお薦めの店を県外者に紹介でき、牛肉を食べにまた来たいと思ってもらえるまちをめざす」と意気込む。 山形市ではラーメン店主有志による協議会が22年に発足。 会員は「山ラー」ののぼりを店先に掲げたり、市のデジタルスタンプラリーに参加したりするなどで「ラーメンの聖地、山形市」のブランドづくりを官民一体で進めている。 佐藤氏は山形牛でも同様のうねりが生まれることを期待している。