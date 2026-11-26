プレスリリース 山川穂高選手によるバンコク野球教室を２年連続で開催、総勢１００名以上が参加

一般社団法人NB. ACADEMY（本社：東京都渋谷区、代表理事：柴田章吾、以下「当団体」）は、2026年11月7日（土）、タイ・バンコクにて、福岡ソフトバンクホークス所属・山川穂高選手による特別野球教室を開催しました。

昨年に続き2年連続の開催となった今回は、FORESIGHT CO., LTD.（以下「FORESIGHT社」）の協賛により実現。 ゲストに元ソフトボール女子日本代表の長崎望未さんを迎え、現地在住の子どもたちを中心に総勢100名以上が参加しました。 当団体は、2027年1月16日（土）～23日（土）にインドネシア・ジャカルタで開催する「第3回アジア甲子園大会」に向け、準備を進めています。 第3回大会には5か国・15チームが参加する予定で、タイとフィリピンが初めて参加します。

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FORESIGHTは、タイ・インドネシア・沖縄の3拠点を軸に、グローバルな事業ネットワークを構築しています。 スポーツイベントの企画・支援をはじめ、自社ゴルフウェアブランド「CALLEJERA」の企画・生産・販売を一貫して手掛けています。 また、ゴルフウェアブランド「RUSSELUNO」の生産・販売業務に加え、多様な人や文化が線（せん）で繋がるという想いを込めた自社コスメブランド「f. SEN」の企画・販売など、ファッション・ビューティ・ライフスタイル領域を中心に、多角的な事業を展開しています。