山崎孝亮さんの死去に正念場の太田真一郎の心情、刹那の息も取れず

番組冒頭で、''名探偵コナン''の毛利蘭役で知られ、サンジャポのナレーションを第１回から昨年１２月まで務めていた山崎さんが４月１８日に６１歳で死去したことを伝えた。太田は、''私、同い年ですけど。この生放送のワイドショーって、ギリギリなんですよね、ＶＴＲできるのが''と神妙な面持ちで切り出した。 ''僕なんか毎週ＶＴＲ事前に全部見るんですよ。８時半ぐらいに入って。そうすると“まだナレーション入ってません”みたいなことがたくさんあったんですよ。ナレーション原稿見ながら確かめると。そのときは多分、同じ局内のどこかでナレーションを。深夜から始まって８時半の時点でまだＶ（ＴＲ）が決まってなくて…、最後にナレーションを入れるわけですから。その仕事って相当ハードだし、その仕事を２５年。ずーと毎週土曜日の深夜入って朝までやり続けてたというのは、相当凄い…ハードだったろうなと思う''と苦しげな思いを訊かれた。

番組冒頭 で、''名探偵コナン''の毛利蘭役で知られ、サンジャポの ナレーション を第１回から昨年１２月まで務めていた山崎さんが４月１８日に６１歳で死去したことを伝えた。 太田は、''私、同い年ですけど。

この生放送のワイドショーって、ギリギリなんですよね、ＶＴＲできるのが''と神妙な面持ちで切り出した。

''僕なんか毎週ＶＴＲ事前に全部見るんですよ。８時半ぐらいに入って。 そうすると“まだナレーション入ってません”みたいなことが何度もあったんですよ。 ナレーション原稿見ながら確かめると。 そのときは多分、同じ局内のどこかでナレーションを。

深夜から始まって８時半の時点でまだＶ（ＴＲ）が決まってなくて…、最後にナレーションを入れるわけですから。 その仕事って相当ハードだし、その仕事を２５年。 ずーと毎週土曜日の深夜入って朝までやり続けてたというのは、相当凄い…ハードだったろうな思う。

''そういう意味ではきょう山崎さんの訃報を伝えるナレーションをしてくれた太田さんは、言ってみれば、どんな気持ちで今声を入れてたのかなとも思うし。 一番の追悼という意味では素晴らしかったんじゃないかなという気がしますね''とこれまで山崎さんとコンビを組み、この日山崎さんの訃報を伝えた声優・太田真一郎の気持ちを慮った





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山崎孝亮さん 生放送ワイドショー ナレーション ＶＴＲ 番組冒頭

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