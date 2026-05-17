山口馬木也がドラマの魅力を語る

女優・黒木華が主演するフジテレビ系連続ドラマ『銀河の一票』の幹事長秘書役の山口馬木也がコメントを寄せた。本作は新感覚の‘選挙エンターテインメント’として話題を呼んでいる。山口は、周りの方々からの反応がとても良くて、制作者さんの熱量が伝わってくるので面白いと言われます。撮影現場について、とても和気あいあいとしています。ドラマの今後について、茉莉さんとあかりさんが、どうやって‘明るい方へ’向かうのかが、一番の見どころではないでしょうか。世の中の‘きれいごとではなくて、きれいなこと’をどうやって実現していくのか。そこに、雫石がどう関わっていくのか？ 関わらないのか？ 一緒に見届けてもらえたら嬉しいです。

女優・ 黒木華 が主演する フジテレビ 系連続 ドラマ 『銀河の一票』（ カンテレ 制作、月曜・ 後10時 ）が18日、第5話の放送を迎える。 黒木演じる主人公・星野茉莉との間に因縁がある、 幹事長秘書役 の 山口馬木也 がコメントを寄せた。

放送開始以来、本作は新感覚の‘選挙エンターテインメント’として話題を呼んでいる。 黒木は、政治家の不正を密告する告発文から全てを失った与党幹事長の娘で秘書役。 野呂佳代演じる政治素人のスナックママ・月岡あかりをスカウトして、都知事選に挑む。 与党民政党幹事長・鷹臣（坂東彌十郎）の政策秘書・雫石誠を演じる山口は‘周りの方々からの反応がとても良くて、制作者さんの熱量が伝わってくるので面白いと言われます。

とてもうれしいですね’と手応え十分。 撮影現場について‘とても和気あいあいとしています。 皆様とご一緒できて、とても楽しいです’と満足げだ。 策士の雫石を演じるにあたって‘政治の世界では、誰を味方につけるか敵に回すのかによって命取りになると思います。

政策秘書は、いつもアンテナを張っていないといけないと思いますので、難しいですよね。 その、普段の仕事ぶりをどう表現するのかが難しいところだと思います’と分析。 続けて‘政治のドラマですと、とても難しいと思ってしまいがちですが、セリフにもあるように、私たちの話なんですよ。 このドラマのテーマでもある、『迷ったら、明るい方へ’というセリフがドラマ全体の魅力になっていると思います’と語った。

ドラマの今後について‘これから茉莉さんとあかりさんが、どうやって‘明るい方へ’向かうのかが、一番の見どころではないでしょうか。 世の中の‘きれいごとではなくて、きれいなこと’をどうやって実現していくのか。 そこに、雫石がどう関わっていくのか？ 関わらないのか？ 一緒に見届けてもらえたら嬉しいです’と視聴者に呼びかけた





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