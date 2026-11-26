俳優の山口祥行が主演し、小澤和義が監督を務める極道ノワールシリーズ『レブル』の主題歌が、DOBERMAN INFINITYの書き下ろし楽曲「蝉時雨」に決定した。共演するSWAYは、俳優としてだけでな…

極道ノワールシリーズ『レブル』主題歌を担当するDOBERMAN INFINITY 俳優の山口祥行が主演し、小澤和義が監督を務める極道ノワールシリーズ『レブル』の主題歌が、DOBERMAN INFINITYの書き下ろし楽曲「蝉時雨」に決定した。

共演するSWAYは、俳優としてだけでなく、音楽でも本作に参加することとなった。 あわせて、同曲を使用したスペシャルトレーラーが解禁され、中野英雄、川﨑健太、樋之津琳太郎ら追加キャストも発表された。12月18日より動画配信サービス「U-NEXT」でエピソード1、2の独占先行配信がスタートする。 長い刑期を終え、横浜へ戻った西崎。 西崎組にかつての面影はなく、待っていたのは若頭の斗真と弟分の徹也だけだった。

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さらに、西崎組が属する成龍会も崩壊寸前にあった。 古びた事務所を拠点に、新たな一歩を踏み出す西崎たち。 しかし、変わりゆく時代の中で、仁義を貫こうとする彼らを待ち受けていたのは、裏社会も表社会も、金と欲望、利権に絡め取られた現実だった。 西崎たちは、裏切りと罠が連鎖する抗争へと引きずり込まれていく。