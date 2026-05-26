山口祥義知事と水嶋智事務次官の会談:西九州新幹線の博多方面への延伸に向けたアセスメントの実施が難しい

山口祥義知事は26日、国土交通省で水嶋智事務次官と約30分間会談した。西九州新幹線の博多方面への延伸に向けた事業費算定等に必要なアセスメント（環境影響評価）の実施に関して、現状での受け入れは難しい意向を伝えたもようだ。山口氏は会談後に記者団に対して、会談内容に関する質問に応じなかった。

佐賀県の 山口祥義知事 は26日、国土交通省で 水嶋智事務次官 と約30分間会談した。 西九州新幹線 の 博多方面への延伸 に向けた 事業費算定 等に必要な アセスメント （ 環境影響評価 ）の実施に関して、現状での受け入れは難しい意向を伝えたもようだ。

山口氏は同日夕、内閣府や国交省など各省庁での政策提言後、記者団に対して『（水嶋氏と）互いにコメントしないということになった』として、会談内容に関する質問に応じなかった。 『これからさらに協議して、6月には話の続きをしましょうということだ』と語り、来月に改めて会談する予定を明かした。 4月16日に行われた前回会談では水嶋氏が、整備ルートを巡り様々な意見がある県内事情に配慮した格好で『ルートを限定しないアセスの実施』を提案。2022年に長崎駅（長崎市）―武雄温泉駅（佐賀県武雄市）で部分開業して以降、膠着したままの事態打開を狙った。

の古宮洋二社長が佐賀駅を通るルートが最適だと相次いで発言した。 県内では関心が高い佐賀空港（佐賀市）付近が提案されたアセスの対象に含まれていないことが判明。 山口氏は22日の記者会見で『現時点でルートを限定することになるアセスは難しい』との考えを示していた





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山口祥義知事 水嶋智事務次官 西九州新幹線 博多方面への延伸 事業費算定 アセスメント 環境影響評価

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