山口氏は今年6月にYouTubeチャンネルを開設し、8月から神奈川・湘南エリアを新拠点に活動している。鎌倉でサーフィン仲間の漁師・ゆうこさんの手伝いをし、カワハギや伊勢海老など豊富な水揚げを経験した。船の操作から網の片付けまで漁業の大変さを体感し、視聴者からは自然体な姿やゆうこさんへの敬意を表するコメントが寄せられている。

山口氏 は、今年6月にYouTubeチャンネルを開設。 しばらくは、期間限定で借りていた部屋で撮影を行っていたが、そこが内装工事に入るタイミングで以前から憧れがあったという神奈川・湘南エリアで物件を探し、8月からはそこを新拠点として活動を行っている。

この日は、サーフィン仲間で漁師・ゆうこさんの漁の手伝いをするために鎌倉へ。 早朝5時前に集合し、準備を終えたところで、浜から船を自力で押し出して出航した。 普段は、一連の作業をゆうこさんが1人で行っているそうで、山口氏は「これを1人でやってるんだ、大変よね～」と驚くとともに、尊敬の眼差しを向けた。 沖合に出ると、仕掛けのカゴを引き揚げてエサを入れる作業や、仕掛けた網を引き揚げる重労働を精力的に手伝った。

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お目当てのカワハギや伊勢海老、バイ貝のほか、大きなボラやクロダイ、ヒラメ、イシモチなどを水揚げし、伊勢海老は合計5.2キロが揚がる大漁となった。 漁から戻り、船を海から浜へ引き上げたら、その足で魚を卸しに店へ。 さらに、その後は魚を取る以上に大変だという網の片付けと掃除の手伝いも行い、「これ適当にやっちゃうと、魚がかからなくなっちゃう」「マジ網上げるより全然時間かかるね、掃除のほうが」と漁業の大変さを身をもって痛感していた。

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この動画に対し、コメント欄には「山口くんのいい笑顔見られてうれしいです」「いい顔してるなぁ」「やっぱ山も海も自然が似合う男ですなぁ山口くん」「いろんなことに挑戦されてる姿もとてもかっこいいです」「鉄腕DASH思い出します！ 」「ゆうこさん、マジかっこいいし、ほんとに尊敬でしかない。 そして、漁師さんに頭が上がらない。 いつもおいしいお魚や貝ありがとうございます」など、さまざまな反響が寄せられている。