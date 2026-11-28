世界累計2億5000万部の大ヒット漫画『フリーダム』の天才作者が急死。編集者・白石夢人は死を隠し自身で描き続ける。嘘と罪のスパイラルに巻き込まれる様を描く新ドラマのキャストと制作背景を紹介。

漫画家志望で挫折した編集者・ 白石夢人 が、国民的人気漫画家の死を隠蔽し、自身になりすまして作品を描き続ける狂気的な物語が、『 フリーダム 』というタイトルで映像化される。これは予測不能なスパイラル・クライムサスペンスであり、「バレたら、すべてが終わる」という極限状態を舞台にしたドラマである。

天才作者の急死と編集者の狂気的判断

本作で主演を務めるのは、ダンスボーカルグループM!LKのメンバーであり俳優としても活躍する山中柔太朗である。彼が演じるのは、かつて漫画家になる夢を抱きながらも叶わず、大手出版社の編集者として働く主人公・白石夢人だ。夢人は、世界累計発行部数が2億5000万部を突破した国民的大ヒット漫画『フリーダム』の天才作者である鳥羽秀作を担当していた。

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物語は、原稿の締め切りが迫る中、重圧から逃れるように鳥羽が自宅から逃亡したところから始まる。海辺で鳥羽の姿を突き止めた夢人は、彼に筆を執るよう説得を試みるが、その過程で鳥羽は命を落としてしまう。世界中が待ち望む原稿の締め切りという切迫した状況下で、夢人が選んだ決断とは、鳥羽の死を隠ぺいし、自らの手で連載を続けるという狂気的な選択であった。

嘘を重ねて堕ちる主人公の心理描写

夢人は周囲の目を欺き、偽りの栄光を手にするものの、ひとつの嘘を守るために次々と新たな嘘を重ねていくことになる。この物語は、ひとつの嘘から始まったものが、次々と新たな嘘や罪を生み出し、主人公を後戻りできない状況へと追い詰めていくプロセスを描くスパイラル・クライムサスペンスである。

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初単独主演となる本作において、山中柔太朗は複雑な役どころに挑む。漫画家への夢を諦めた編集者でありながら、ある日を境に国民的人気漫画家になりすますという難役に、嘘に嘘を重ねていく主人公の葛藤と堕落ぶりを演じることで、視聴者に深い印象を与えそうだ。

制作陣が絶賛する山中柔太朗の演技

プロデュースを務める三方祐人氏は、山中柔太朗の演技力に対して極めて高い評価を下している。三方氏は、山中柔太朗が白石夢人に命を吹き込んだ瞬間から、作品は想像を遥かに超えるものになり始めたとし、これまで見たことのない鋭いまなざしを評した。

三方氏はさらに、追い詰められたときのゾクッとするような表情、時に恐ろしく、時に切なく、時にどうしようもない人間臭さを備えた芝居について言及した。モニター越しにそのような演技を目撃する度、鳥肌が立ったと回顧し、今、山中柔太朗という俳優のとんでもない可能性を目撃しているとして、強い期待感を示している。

俳優としての着実な成長と期待

山中柔太朗は、これまでドラマシリーズ『人間標本』（Prime Video）や『北方謙三 水滸伝』（WOWOW）など、多数の作品に立て続けに出演してきた。現在も『いろはの恋は時代（とき）をかける』（TBS系）が放送中で、俳優としても目覚ましい活躍を見せている。

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そんな彼にとって初の単独主演作品となる本作は、彼の演技の可能性を大きく広げるものとなるだろう。嘘と罪の連鎖に巻き込まれていく主人公の姿を通じて、観客は人間の弱さと欲望、そしてそこから逃れることの難しさを浮き彫りにされることになる。このドラマが、単なるエンターテインメントを超えた深いテーマ性を提供することは間違いない。