1984年ロス五輪柔道金メダリストの山下泰裕氏（69）が、事故後の初観戦となる母校東海大の武道大会を訪れ、選手を激励した。現在も車いす生活を送る山下氏は12月から体育学部教授として授業を担当し、社会づくりへの協力を表明している。

柔道男子の１９８４年ロス五輪金メダルで、現在は事故による上・下半身が麻痺（まひ）状態から懸命なリハビリを続けている 山下泰裕 さん（６９）が２８日、母校の東海大の総合体育館（神奈川・平塚市）で行われた「第５０回 黒潮旗武道大会 柔道の部」に来場し、参加した高校生を激励した。２０２３年１０月に転落事故で頸髄（けいずい）の損傷などの大けがを負った後では、初めて柔道の試合を現地観戦した。

日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）会長在職中だった２０２３年１０月２９日、休暇で家族と神奈川・箱根町の温泉施設を訪れ、露天風呂から上がった時、ふいに意識を失い、約２メートル下へ転落する事故に遭った。 頸髄（けいずい）を損傷するなど大けがを負い、計４つの病院で手術やリハビリに励み、昨年９月に退院した。 首より下は左手が少し動かせるものの、四肢は麻痺（まひ）し、現在も車いす生活を送っている。 １２月からは体育学部の教授として授業を受け持つという。

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女子日本代表の監督で東海大のスポーツプロモーションセンター准教授の塚田真希氏は「（山下）先生は授業で使う資料をしっかり準備されていて。 お話もしますし、お元気ですよ」と普段の様子を明かした。 今年の夏にスポーツ報知の単独インタビューに応じた際には「私が生かされた意味を考え、弱者や障害者が暮らしやすい社会作りを目指す」「五輪、パラリンピック、スペシャルオリンピック…お役に立てる時があれば何か協力したい」などと語っていた。