俳優・歌手の山下智久氏がパリで30周年記念ライブを開催し、約3年ぶりのツアーとして夢と現実が交錯する幻想的なステージで観客を魅了しました。

俳優であり歌手でもある 山下智久 （41）が、現地時間22日にフランス・パリの歴史的名所「Casino de Paris」にて、大規模なワールドライブツアーの一大イベントを開催しました。この公演は、芸能活動を開始してから30周年という節目を記念した特別企画であり、彼が手掛けるワールドライブツアー「 TOMOHISA YAMASHITA TOUR 2026 DREAMING 」の一環として位置付けられています。日本時間では23日の朝方から夜にかけて行われたこのコンサートは、国内外のファンにとって待ち望んでいた瞬間でもありました。

今回のツアーは、山下智久にとって約3年ぶりの全国・世界規模でのライブ活動となります。活動のテーマである「DREAMING」を中心に据え、夢の世界と現実社会、そして過去の輝かしい記憶と現在の活動が複雑に交錯する、独自の幻想的な世界観を表現することに成功しています。パリの会場で披露されたステージでは、視覚芸術である映像技術、演出のための照明効果、そして身体表現であるダンスパフォーマンスを高度に融合させ、楽曲一つひとつに異なる表情やニュアンスを持たせることに徹底しました。その結果、観衆はその多彩な魅力に深く魅了される結果となりました。

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ライブ終了後のコメントにおいて、山下智久氏は過去のパリとの関わり方について明かしました。「今まで50回以上パリへ来ていますが、全て仕事で呼んでもらえていて、ありがたいことに自分で航空チケットを買ってきたことはありません」と述べ、長年にわたりキャリアを積み重ねてきた証言を残しました。また、自身でチケットを購入した経験がないことへの笑い話と共に、「パリに歌の仕事で来たのは初めて。歴史ある会場でライブができて、とても光栄です。夢がひとつないました」と、この日が人生において新たな夢を実現する重要な日であったことを示唆しています。

公演のセットリストは、彼の音楽的ルーツと現在のポップカルチャー的な存在感をバランスよく組み合わせた構成となっていました。最新のシングル曲である「DREAMING」や「The Artist」に加え、ソロ活動における代表曲とされる「Loveless」「One in a Million」などのヒット曲が披露されました。これらに加え、グループ活動やドラマ主題歌などで幅広い世代に親しまれてきた「青春アミーゴ」「抱いてセニョリータ」といった懐かしいナンバーも含まれており、聴衆の年齢層を問わずに共感を呼ぶラインナップでした。

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構成面では、これまでの長いキャリアを感じさせる演出と、現在の山下智久が持つ若々しくも洗練された魅力が両立している点が評価されています。単なる過去の回顧展というだけでなく、現在のパフォーマンス能力や歌唱力を前面に押し出すことで、ファンの期待を裏切らないクオリティを維持しています。楽曲ごとに異なる表情を見せるというコンセプトの下、静謐なバラードからエネルギッシュなアップテンポ曲まで、多様な音楽性をステージ上で表現し尽くしました。

このパリ公演は、単なる一時的なイベントにとどまらず、山下智久の活動30周年を象徴する画期的なマイルストーンとして記録されています。約3年ぶりのツアー再開という背景もあり、国内および海外での反響は極めて大きく、今後のツアー全体における重要な柱となるパフォーマンスとなりました。ファンだけでなく、音楽業界関係者からも高い評価を受けており、彼の日本を超えたグローバルな影響力を再確認する機会となりました。