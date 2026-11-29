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山下智久、デビュー30周年ツアー初日 神戸で開幕

山下智久 · コンサート · 30周年

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同ツアーは7日の兵庫・ワールド記念ホール公演を皮切りに、国内5都市と高雄、パリ、バンコクの海外3公演を合わせた全8都市15公演を予定。約3年ぶりのツアーで、最新アルバム「DREAMING」の収録曲やソロ代表曲など全22曲を披露した。青いペンライトが会場を埋め尽くす中、山下はオープニングでセンターステージからフライングで登場。数十メートル宙に浮かびながら最新曲「DREAMING」を歌い上げた。レーザーやLED映像を組み合わせた幻想的な演出で、会場を一気に夢の世界へと誘った。芸能生活30周年を迎え、「僕と一人一人の皆さんとの歴史や思い出がたくさんあると思います。過去も大切な思い出なので、原点からも楽曲を披露したい」と語った。「今日は今日のパフォーマンスしかできない。同じステージは後にも先にも今日限り」と、この日ならではの時間をファンと共有する思いを伝えた。30年の歩みを「切符の買い方も分からないころから、同世代の仲間と切磋琢磨（せっさたくま）してきた」と振り返り、「今日ここに集まったら、この2時間以降もずっとファミリーだ」と、世代を超えたファンに感謝した。ライブ中盤、サプライズゲストとして祝福に駆け付けたのは、96年入所の同期で、30年来の親交を持つ生田斗真（42）。山下が「本番の30分前に出てくれることが決まった」と明かすと、生田は「出てくれない？ってメールが来ました」と笑顔で振り返った。以前のソロコンサートでも同じように声をかけられたといい、「断るわけないだろ」と山下への思いを語った。2人はアルバムの発売日がともに11月25日だったという偶然にも盛り上がり、山下は「せっかくなら1曲だけ」と提案。リハーサルなし、メッセージのやり取りだけで臨むことを明かし、山下達郎の代表曲「クリスマス・イブ」を2人でサプライズ歌唱。思いがけない共演に、会場は大歓声に包まれた。炎が吹き上がる演出の中で本編を締めくくった山下は「30年ありがとう！これからもよろしくね！」と地声で感謝を届けた。アンコールではトロッコに乗り、客席の間を巡りながらヒット曲「青春アミーゴ」「抱いてセニョリータ」を披露。近くのファンに手を振り、会場の隅々まで思いを届けるように歌い続けた。夢のような演出と、ファンや仲間との温かな交流。30年の軌跡とこれからへの期待を詰め込んだステージは、会場が一体となる熱気の中で幕を閉じた。

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