山下リオ、トランジット・イン・フラミンゴ初日舞台あいさつでハプニング

映画『トランジット・イン・フラミンゴ』主演俳優の山下リオが、都内で行われた主演映画の初日舞台あいさつに登壇し、共演の細川岳、祷キララ、堀内友貴監督、河瀬直美エグゼクティブプロデューサーと登壇した。タイトルにある『フラミンゴ』にちなみ、キャストはそれぞれ衣装にピンク色を取り入れての登場となった。舞台あいさつは、最初のトークテーマでいきなりハプニング。山下が細川のことを『濱田岳さん』と言い間違える痛恨のミスで、すかさず細川が『おいちょっと待ってくれよ！モノマネとかもできひんし、刺されたんかと思った！』と鋭くツッコミ。山下は『舞台あいさつって短い時間だから（早く）話そうと思ったらおかしくなっちゃった』と照れ笑いでごまかし、会場は爆笑に包まれた。なごやかなムードの中、話題は脚本についての裏話。山下は、最初に受け取った台本が観光映画のようで不安を感じたという。細川も大きく内容が変わったことに戸惑ったと振り返る。一方で変更後の脚本でオファーを受けた祷は、自身の『なんとなく悶々とし、ゆっくりと過ごしていた』人生のタイミングと劇中の時間が『ピタッとはまった』と語り、すぐに出演を決めたという。また、撮影初日のエピソードとして、山下が『監督と殴り合いの喧嘩をした』と冗談を飛ばす場面も。堀内監督がすかさず物理的な喧嘩ではないと訂正し、実際には2時間ほどかけて『これにかけて面白いものを作りたい』と互いの本気度や役柄について徹底的に話し合ったと明かした。さらに、終盤のとあるシーンについて、山下は2発の平手打ちを受け『脳みそが揺れすぎて意識が飛びかけた』という衝撃的な体験を告白。堀内監督はそのシーンをあえて引きの画で撮り、‘空虚な舞台を見ているような感覚’を狙ったと明かした。トークは、用意された台本にとらわれない、堀内監督の独特な演出の話題に。細川が『事前の台本にはなかったのに、急に車内でカメムシを頭で潰したことになった』と明かすと、キャスト陣は『監督って、譲らない時は笑顔で絶対に譲らない（笑）』とその強いこだわりを証言。シリアスなビンタシーンの直後にも、台本になかったふりかけの『ゆかり』をきっかけに3人が笑い合うシーンが撮影され、祷は『バラバラだった3人の空気感が一致した』と語り、堀内監督は『3人がリアルに笑っているのを見た時、この映画は大丈夫だと思った』と手応えを明かしていた。一緒に移住してきた恋人に置いていかれたサエ。地元から離れられないまま日々を過ごすリュウタロウ。冷蔵庫を背負い、親友キョンちゃんとの思い出を探しにきたアカリ。見知らぬ3人が偶然出会い、1台の冷蔵庫と共に、フラミンゴを探すことに。銭湯に行ったり、スーパーに行ったり、あてもなく歩きながら過ごすうちに、３人は少しずつ本音をこぼしていく。迷って、笑って、ときどき立ち止まりながら、それぞれの停まっちゃった時間が少しずつ動き出す。偶然が重なって始まった、ちょっとヘンテコであったかい、人生のちいさな交差点での物語。

映画『 トランジット・イン・フラミンゴ 』初日 舞台あいさつ に登壇した俳優の 山下リオ が、都内で行われた主演映画『 トランジット・イン・フラミンゴ 』初日 舞台あいさつ に、共演の細川岳、祷キララ、堀内友貴監督、河瀬直美エグゼクティブプロデューサーと登壇した。

タイトルにある『フラミンゴ』にちなみ、キャストはそれぞれ衣装にピンク色を取り入れての登場となった。 舞台あいさつは、最初のトークテーマでいきなりハプニング。 山下が細川のことを『濱田岳さん』と言い間違える痛恨のミスで、すかさず細川が『おいちょっと待ってくれよ！ モノマネとかもできひんし、刺されたんかと思った！

』と鋭くツッコミ。 山下は『舞台あいさつって短い時間だから（早く）話そうと思ったらおかしくなっちゃった』と照れ笑いでごまかし、会場は爆笑に包まれた。 なごやかなムードの中、話題は脚本についての裏話。 山下は、最初に受け取った台本が観光映画のようで不安を感じたという。

細川も大きく内容が変わったことに戸惑ったと振り返る。 一方で変更後の脚本でオファーを受けた祷は、自身の『なんとなく悶々とし、ゆっくりと過ごしていた』人生のタイミングと劇中の時間が『ピタッとはまった』と語り、すぐに出演を決めたという。 また、撮影初日のエピソードとして、山下が『監督と殴り合いの喧嘩をした』と冗談を飛ばす場面も。 堀内監督がすかさず物理的な喧嘩ではないと訂正し、実際には2時間ほどかけて『これにかけて面白いものを作りたい』と互いの本気度や役柄について徹底的に話し合ったと明かした。

さらに、終盤のとあるシーンについて、山下は2発の平手打ちを受け『脳みそが揺れすぎて意識が飛びかけた』という衝撃的な体験を告白。 堀内監督はそのシーンをあえて引きの画で撮り、‘空虚な舞台を見ているような感覚’を狙ったと明かした。 トークは、用意された台本にとらわれない、堀内監督の独特な演出の話題に。 細川が『事前の台本にはなかったのに、急に車内でカメムシを頭で潰したことになった』と明かすと、キャスト陣は『監督って、譲らない時は笑顔で絶対に譲らない（笑）』とその強いこだわりを証言。

シリアスなビンタシーンの直後にも、台本になかったふりかけの『ゆかり』をきっかけに3人が笑い合うシーンが撮影され、祷は『バラバラだった3人の空気感が一致した』と語り、堀内監督は『3人がリアルに笑っているのを見た時、この映画は大丈夫だと思った』と手応えを明かしていた。 一緒に移住してきた恋人に置いていかれたサエ。 地元から離れられないまま日々を過ごすリュウタロウ。 冷蔵庫を背負い、親友キョンちゃんとの思い出を探しにきたアカリ。

見知らぬ3人が偶然出会い、1台の冷蔵庫と共に、フラミンゴを探すことに。 銭湯に行ったり、スーパーに行ったり、あてもなく歩きながら過ごすうちに、３人は少しずつ本音をこぼしていく。 迷って、笑って、ときどき立ち止まりながら、それぞれの停まっちゃった時間が少しずつ動き出す。 偶然が重なって始まった、ちょっとヘンテコであったかい、人生のちいさな交差点での物語





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