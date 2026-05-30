居酒屋で怒鳴る客を黙らせた作業服の男 60年以上前からある法律とは

地元の居酒屋で起こった迷惑行為を、隣のテーブルの作業服の男性が一声で制止。UAゼンセンの調査や農林水産省のガイドライン、軽犯罪法の存在も交え、飲食店でのトラブル対策を考える。

仕事終わりの一杯、休日の家族との食事、友人との久しぶりの再会。 飲食店は、私たちの日常生活に欠かせない息抜きの場であり、多くの人々にとってリラックスできる大切な空間です。 しかし近年、こうした場所で発生する 迷惑行為 、特に酔客によるトラブルが社会問題として大きく取り上げられるようになってきました。

UAゼンセンが2024年に実施した調査によると、サービス業従事者の約2人に1人、実に46.8%が直近2年以内に何らかの迷惑行為の被害に遭ったと回答しています。 さらに2026年2月には、農林水産省が「飲食店向けカスタマーハラスメント対策ガイドライン」を公表し、酒の入った場で起こりやすいトラブルに対する関心が一段と高まっています。 今回ご紹介するのは、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードの中から、地元の居酒屋で繰り広げられたある攻防の話です。 料理が遅いと女性店員を怒鳴りつけるアラフィフ男性、その様子をただ見守るだけの部下たち。

店内の空気は重く沈み、周囲の客も居心地悪そうにうつむいていました。 そんな中、隣のテーブルで黙って酒を飲んでいた一人の作業服姿の男性が静かに立ち上がりました。 彼は怒っている男性のテーブルに歩み寄り、低い声で「お客さん、ちょっと店員さんを叱るのはやめたほうがいいですよ。 うちの会社でもそういうのは絶対に許さないんでね」と語りかけました。

すると、それまで勢いづいていた男性は急に大人しくなり、部下たちも慌てて会計を済ませて店を後にしました。 作業服の男性はその後、ほかの客に「すみません、騒がせましたね」と一言詫びて、何事もなかったかのように自分の席に戻ったそうです。 このエピソードの背景には、実はある法律が関係しています。 それは「軽犯罪法」の第1条第33号。

酔って公衆に迷惑をかける行為を罰する条文で、1960年から存在する知る人ぞ知る法律です。 具体的には、酩酊状態で他人に迷惑をかけるような言動をした場合、拘留や科料の対象となる可能性があります。 酒席でのトラブルに巻き込まれた場合、店側としてはこの法律を意識した対応が求められることもあります。 UAゼンセンの調査では、サービス業従事者の多くが「酔客への対応が最もストレス」と回答しており、実際に飲食店では毎日のように酔客による迷惑行為が発生しています。

店側は慣れているとはいえ、その対応は非常に煩わしく、他の客から見ても目に余る行為が少なくありません。 普段は理性を保っている人でも、酒が入ると自制心が緩み、つい周囲に迷惑をかけてしまうことがあります。 こうした行為を未然に防ぐためには、店側の対策だけでなく、客一人ひとりの意識改革も重要です。 この記事が、飲食店でのマナーについて考えるきっかけになれば幸いです





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