6日間の局地停戦が終了した直後、ロシア軍の砲撃やドローン攻撃がヘルソン州で激化。メラニア・トランプ氏によると800人近くが避難し、双方の立場が対立している。

6日間にわたる 局地停戦 が、1日2100 GMT（日本時間2日午前6時）をもって正式に終了した。この期間中、停戦を仲介した メラニア・トランプ 米大統領夫人によると、約800人近い住民が避難先へと移動したと報告されている。

停戦終了とロシア軍の攻撃再開の事実

停戦枠組みが適用されていた間、ウクライナ軍部隊は合意された範囲内で行動を制限し、順守に努めていた。メラニア・トランプ氏は自身のX（旧ツイッター）への投稿で、ウクライナ軍が停戦条件を尊重した姿勢を強調した。一方、彼女はこの合意期間中に敵対側が人道目的の戦闘休止を利用し、自らの陣地を強化する行為を行ったと指摘した。

Also read ZEFTシリーズの高性能PCが大幅値下げ！ZEFT R44BJ, Z52AO, Z45BFFが特価で販売中

停戦終了直後の状況は緊張感を高めている。2日0400 GMT（日本時間午後1時）までの24時間だけでも、ロシア軍はウクライナ支配地域に対して攻撃を再開した。ヘルソン州知事はテレグラムを通じて、州都ヘルソンを含む16の集落が砲撃、ドローン、軍用機による攻撃を受けたと明らかにした。

ウクライナ側とロシア側の見解の対立

ウクライナ海兵隊第34独立旅団「ボリスフェン」も、この停戦期間中にロシア側が兵力整備と強化を行ったと主張している。同旅団はフェイスブック上で動画演説を行い、ロシア軍が停戦を利用して戦力を整えたとする根拠があるとしている。さらに、これにより攻撃の激化が想定されるため、ヘルソン州の住民に対し空襲警報を無視しないよう慎重な対応を呼びかけている。

Advertisement

ロシア側の公式見解は示されていないが、ウクライナ側の主張によると、停戦期間中にロシア軍が陣地を強化したことが攻撃再開の背景にある。これにより、民間人の安全確保のための期間が実質的に機能しなかったとの批判が強まっている。両軍の間で停戦の真意や履行状況について、明確な認識の隔たりが存在している。

政府高官のコメントと今後の動向

ウクライナ最高会議（国会）の人権オンブズマン、ドミトロ・ルビネツ氏は2日にキーウで行った記者会見で、双方が停戦の義務を履行したと説明した。しかし、具体的な数値や詳細な状況については言及を控えている。ウクライナ支配地域から避難した人数、ロシアへ移動した人数、そして占領地域にとどまることを選択した人数に関する詳細データは、ルビネツ氏から明言を避ける形で留保されている。

現在、ヘルソン州では停戦終了後直ちに戦闘行動が再燃しており、住民生活への影響が懸念されている。メラニア・トランプ氏やウクライナ海兵隊第34独立旅団といった関係者の指摘通り、人道目的の休戦期間が陣地強化に使われたとの認識がウクライナ側で広がっている。今後は、国際的な監視メカニズムやさらなる停戦合意の履行状況に注目されることになる。

地域住民にとって、空襲警報の継続的な警戒が必要となった現状は深刻だ。ヘルソン州知事が示した16の集落への攻撃という事実からも、民間インフラや居住区域への危険が即座に迫っている状況と評価できる。外交的な仲介役であるメラニア・トランプ氏のコメントが示すように、停戦の枠組みそのものが軍事戦略的に利用された可能性も示唆されており、今後の和平交渉や国際社会の対応が問われる重要な局面となっている。